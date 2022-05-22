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Зеленський анонсував особливий статус польських громадян в Україні

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Президент України Володимир Зеленський анонсував введення особливого статусу польських громадян в нашій країні. Відповідний законопроект він подасть до Верховної ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram представника Верховної ради в Конституційному суді Ольги Совгирі.

"Президент України анонсував внесення до парламенту найближчим часом законопроекту про особливий правовий статус громадян Польщі в Україні", - зазначила вона.

Деталей законопроекту поки немає.

Нагадаємо, сьогодні президент Польщі Анджей Дуда перебуває з візитом у Києві. Днями він заявив, що війна Росії проти України має завершитись поверненням Києву всіх захоплених територій.

Крім того, сьогодні Дуда виступив у парламенті та став першим іноземним лідером, який звернувся до українських народних депутатів не в дистанційному режимі.

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