Зеленський анонсував оптимізацію місцевих бюджетів. Ще більше грошей залишиться на місцях

В Україні буде розроблено законодавство, яке спрямоване на оптимізацію дохідної частини місцевих бюджетів . Це означає, що ще більше податкових надходжень залишатиметься на місцях.

Про це на Конгресі місцевих і регіональних влад заявив президент України Володимир Зеленський.

"Разом з урядом і парламентом ми будемо ініціювати законопроекти щодо оптимізації дохідної частини місцевих бюджетів. Зокрема, щодо удосконалення плати за землю, податку на нерухомість, на доходи фізичних осіб, єдиного та транспортного податку. Звісно, мова йде не про збільшення цих податків, а про збільшення тієї частки, яка залишається на місцях", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що закон для завершення земельної реформи набув чинності. Згідно з документом, органи місцевого самоврядування отримали повноваження змінювати цільове призначення приватних земельних ділянок та затверджувати плани детального планування. Громади будуть самостійно вирішувати, продавати або здавати ділянки в оренду. Вся виручка піде до місцевих бюджетів.

Також стало відомо, що Кабінет міністрів підготував законопроект про збільшення ставок податків, акцизів та інших платежів до державного бюджету. Документ стосується як підприємств, так і громадян України.