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Витрати держбюджету-2020 виявилися менше плану майже на 40 млрд гривень

Київ, Вівторок 05 січня 2021 14:34
Витрати держбюджету-2020 виявилися менше плану майже на 40 млрд гривень
Фото: гривні (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Видатки за загальним фондом державного бюджету України за січень-грудень 2020 року склали 1098,3 млрд грн. Це на 3,3%, або на 37,5 млрд гривень менше річного розпису.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів з посиланням на оперативні дані Державної казначейської служби України.

"При цьому, соціальні видатки, видатки на оборону, на обслуговування боргу та субвенції і дотації місцевим бюджетам повністю профінансовано відповідно до розпису на підставі платіжних доручень", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, протягом грудня відставання від плану витрат скоротилася, оскільки за 11 місяців витрати були 101 млрд гривень менше розпису звітного періоду.

Нагадаємо, доходи державного бюджету України за січень-грудень 2020 року склали 1075,7 млрд гривень. Це на 1,5% більше плану (1059,9 млрд гривень), скоригованого протягом року.

Зазначимо, на 1 січня 2021 року на рахунках Державної казначейської служби України накопичилося 70,7 млрд гривень. Це рекордна сума коштів за останні десять років.

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