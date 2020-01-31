У суді намагаються зобов'язати Мін'юст ініціювати заборону "Слуги народу"

Фото: члени партії "Слуга народу" (РБК-Україна)

ОАСК вирішує питання про відкриття судового провадження

В Окружний адміністративний суд Києва надійшов позов до Міністерства юстиції, яке намагаються зобов'язати ініціювати заборону діяльності партії "Слуга народу". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Повідомляється, що позивач просить визнати протиправною бездіяльність Мін'юсту щодо непроведення контролю за діяльністю партії в частині дотримання вимог закону "Про політичні партії в Україні" та свого статуту.

"Серед інших вимог позову - зобов'язати Мін'юст звернутися до адміністративного суду з позовом про заборону діяльності політичної партії "Слуга народу". Зараз вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до ОАСК подали позов, яким намагаються відсторонити від посади скандального першого заступника голови Державного бюро розслідувань Олександра Бабікова. Скандал з ним розгорівся після того, як стало відомо про його участь у захисті колишнього президента Віктора Януковича. Сам колишній адвокат заперечує це.