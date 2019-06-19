Зеленський анонсував інвестиційний форум для відновлення Донбасу

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у вересні планується проведення інвестиційного форуму для відновлення Донбасу. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Так, 19 червня Зеленський зустрівся з членами наглядової ради "Ялтинської європейської стратегії". У ході зустрічі глава держави повідомив, що у липні мають зустрітися зовнішньополітичні радники глав держав та урядів країн-учасниць нормандського формату.

"Він також акцентував увагу на необхідності відбудови інфраструктури Донбасу. Глава держави наголосив, що у вересні планується проведення інвестиційного форуму для відновлення регіону", - підкреслюється у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що переговори в нормандському форматі з врегулювання ситуації на Донбасі заплановані на липень.

Як писало РБК-Україна, глава держави запропонував німецьким противникам санкцій проти Російської Федерації відвідати Донбас. "Тих, хто агітує за зняття санкцій, закликаю побувати на Донбасі і переконатися, скільки горя принесла українцям ця війна... Подивіться на Крим, який з туристичного краю перетворився у військовий табір", - підкреслював український президент.