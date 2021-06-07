Президент України Володимир Зеленський анонсував аудит водних ресурсів України. Крім того, в країні почався державний моніторинг всіх головних річок України.
Про це він заявив під час форуму "Україна 30".
Він зазначив, що це питання розглядали на засіданні РНБО.
"Буде проведено комплексний аудит всіх водних ресурсів України. Підготовка до управління річковими басейнами. Побудовано 4 сучасні лабораторії та почався державний моніторинг, який охоплює всі головні річки України", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Рада розглянула питання про стан водних ресурсів в Україні. Президент України Володимир Зеленський залишився незадоволений підготовкою до цього питання і його перенесли на наступне засідання.
Раніше в Кабміні заявили, що сьогодні є ймовірність того, що радіоактивна вода з окупованого Донбасу може потрапити в Азовське море.