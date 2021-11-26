Зеленський про альтернативні формати по Донбасу: паралельний трек зараз йде

Зокрема, йому нагадали, що в 2019 році він говорив про те, що не може витратити більше одного року на Мінський процес, і якщо той не дасть результат, треба буде змінити формат мирного врегулювання. Зеленський відповів, що півтора роки тому не було пандемії COVID і енергетичної кризи, тому "все загальмувалося".

"Нормандський формат і "Мінськ" були єдиним, що у нас є. Я говорив, що ми підемо паралельним шляхом. Ми заздалегідь його почали, він зараз йде. Чи буде результат у дипломатичного шляху із залученням Сполучених Штатів, я вважаю, що ми побачимо", - зазначив президент.

На питання про те, коли буде результат, він відповів, що "не впливає на деякі речі і на деякі зустрічі".

"Щодо Мінська. Він не працює, але це єдине, що працювало і навіть режим припинення вогню, і навіть після ескалації... Подивіться, з початку режиму припинення вогню... мені шкода всіх цих 66 осіб (загиблих військових, - ред.), але це не тисячі. Я знаю, що це поганий результат, але з двох зол...", - додав Зеленський.