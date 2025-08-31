Зеленский: наша активная защита на Донбассе ежедневно уничтожает оккупантов

Глава государства проинформировал, что заслушал доклады военных о ситуации на фронте.

"Прежде всего о Донецком направлении - Покровск, другие важные участки. Мы защищаем наши позиции, и принципиально то, что это активная наша защита - мы уничтожаем оккупанта ежедневно. Спасибо каждому нашему подразделению за стойкость и меткость", - заявил президент.

Также Зеленский сообщил, что Украина работает над тем, чтобы на осень армия имела достаточно необходимого вооружения.

"Будут встречи, будут наши контакты с партнерами, планируем очень активную дипломатическую неделю", - добавил глава государства.