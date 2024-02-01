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Зеленский о 50 млрд евро для Украины: не менее важно, чем военная помощь и санкции против РФ

Четверг 01 февраля 2024 13:06
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Зеленский о 50 млрд евро для Украины: не менее важно, чем военная помощь и санкции против РФ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Владимир Зеленский поблагодарил лидеров ЕС за создание Фонда для Украины в размере 50 млн евро. Он подчеркнул, что финансовая поддержка не менее важна, чем военная помощь и санкционное давление на Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы государства в Twitter.

"Благодарен главе Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам ЕС за создание Фонда для Украины в размере 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы", - заявил он.

По словам Зеленского, очень важно, что решение было принято всеми 27 лидерами, что "еще раз доказывает сильное единство ЕС".

"Продолжение финансовой поддержки Украины со стороны ЕС укрепит долгосрочную экономическую и финансовую стабильность, что не менее важно, чем военная помощь и санкционное давление на Россию", - добавил он.

Саммит ЕС

Главным вопросом саммита в Брюсселе 1 февраля стала попытка достичь соглашения по четырехлетнему пакету финансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро, который был заблокирован Венгрией на минувшем европейском саммите в декабре.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что готов согласиться на создание Фонда для Украины, но при условии, что он будет пересматриваться каждый год и утверждаться единогласно.

1 февраля лидеры ЕС во время саммита одобрили выделение для Украины 50 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility.

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