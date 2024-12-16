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Зеленский: 20 млрд долларов для Украины от США уже на счету во Всемирном банке

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

США перечислили 20 млрд долларов для Украины на счет во Всемирном банке. Средства предоставляют в рамках кредита, который погасят за счет прибыли от замороженных активов России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня докладывал ему о сотрудничестве с партнерами, в том числе о финансовом. 

"Премьер-министр доложил, что 20 миллиардов долларов от замороженных российских активов уже во Всемирном банке на счету", - добавил Зеленский. 

Также отдельно обсуждалась работа с Европейским банком реконструкции и развития. Уже есть конкретные программы. 

"В следующем году мы сможем добавить дополнительный объем энергии благодаря только этим программам с ЕБРР. Имеются также и дополнительные средства на программы энергоэффективности. Очень важно все реализовать как можно быстрее", - отметил президент. 

20 млрд долларов от США

Напомним, страны "Большой семерки" хотят предоставить Украине кредит на 50 млрд долларов, который погасят за счет доходов от российских активов.

В частности, США выделили на такую инициативу 20 млрд долларов. Средства только неделю назад перечислили в Фонд финансового посредничества по содействию привлечению ресурсов для инвестирования в укрепление Украины Всемирного банка (F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF).

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