ЕC в ближайшие дни начнет консультации по новому пакету санкций против РФ, - Bloomberg

Европейский союз в ближайшие дни начнет консультации со странами-членами по новому пакету санкций, направленных против России за войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Новый пакет, который станет 12-м по счету с момента вторжения России, может включать запрет на поставки российских алмазов, дальнейшее ограничение возможностей Москвы обходить санкции и включение в список компаний в третьих странах, которые помогают Москве в этом, сообщили собеседники на условиях анонимности.

Евросоюз совместно с G7 работает над созданием механизма, который позволит отслеживать перемещение алмазов через границы, преодолевая опасения, что любой запрет приведет к тому, что торговля просто будет перенаправлена в другие страны.

Ожидается также, что ЕС расширит список запрещенных товаров, которые Россия может использовать в военных целях. Основное внимание Евросоюза и его союзников было направлено на то, чтобы воспрепятствовать усилиям Кремля по приобретению более короткого списка важнейших товаров, необходимых для создания и поставки оружия, и в рамках этих усилий они стремились оказать дипломатическое давление на третьи страны, помогающие Москве.

Санкции против РФ

Отметим, что 11-й пакет европейских санкций против России вступил в силу 23 июня. Его Евросоюз принял 21 июня.

Летом президент Владимир Зеленский призвал ЕС начать работу над 12-м пакетом санкций против России. В том числе против "Росатома".

Помимо этого издание Bloomberg сообщало, что Европейский союз готовится к борьбе за то, что должен быть включен в его 12-й пакет санкций из-за войны России против Украины.

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