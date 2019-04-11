Зеленський 11 разів за два роки літав до Женеви, коли там жив Коломойський, - розслідування

Володимир Зеленський, кандидат у президенти 2019, літав до Женеви (Швейцарія), коли там жив олігарх Ігор Коломойський, щонайменше одинадцять разів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування журналістів програми "Схеми: корупція в деталях".

Причому Зеленський, за інформацією журналістів, не раз літав на приватних літаках з бізнес-партнерами Коломойського - Геннадієм Боголюбовим,Ігорем та Григорієм Суркісами і Тимуром Міндичем.

Крім того, згідно з розслідування, його в кожній другій поїздці супроводжував юрист олігарха Андрій Богдан, який став головним юридичним радником кампанії Зеленського на виборах президента 2019.

Також повідомляється, що після переїзду Коломойського в Ізраїль влітку 2018 року Зеленський ще двічі літав в Тель-Авів.

Нагадаємо, згідно зі ще одним розслідування, Андрій Богдан, юрист, який працює з олігархом Ігорем Коломойським, зустрічався від імені штабу Володимира Зеленського з директором НАБУ Артемом Ситником.

Журналісти зафіксували Богдана з бейджем телеканалу "1+1" у бізнес-центрі "Парковий" під час першого туру виборів 31 березня.