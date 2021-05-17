Зеленська взяла участь у презентації нових послуг для людей з порушеннями слуху

На урядових сайтах відсьогодні розпочали роботу нові сервіси, які допоможуть людям з порушеннями слуху отримати безперешкодний доступ до інформації від органів державної влади.

Про наявність сервісів для нечуючих свідчитиме спеціальний віджет - "перекреслене вушко". Він означатиме, що людина з порушеннями слуху, натиснувши на цей значок, має змогу викликати перекладача жестової мови. Він від імені нечуючої або слабочуючої людини зможе написати звернення, допоможе отримати письмову або усну консультацію та послуги в рамках діяльності міністерства.

Новий сервіс вже працює на сайтах Міністерства соціальної політики, Міністерства охорони здоров’я та Національної поліції міста Києва. Передбачається, що згодом такі сервіси з’являться на сайтах всіх інших органів влади, державних установ, оперативних служб тощо.

"Кожне міністерство, кожне відомство й кожна людина, яка поділяє філософію безбар’єрності, може починати з себе. Сервіс, який сьогодні представляли міністерства, свідчить саме про це. Він має спростити отримання необхідних державних послуг для нечуючих та слабочуючих людей", - зазначила під час презентації Олена Зеленська.

Перша леді також повідомила, що з травня цього року всі звернення президента України транслюються жестовою мовою.

Нагадаємо, раніше в Україні були реалізовані перші проекти з підвищення доступності інформації та послуг для людей з порушеннями слуху. Зокрема, з березня цілодобова гаряча лінія для людей з інвалідністю - 1539 - адаптована під потреби людей з порушенням слуху.

За цей час новими можливостями скористалися близько 400 осіб. Відповідь, надана у формі відео листа, записаного сурдоперекладачем, є офіційним документом, підкреслила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

Сервісні центри МВС у Києві, Одесі, Львові, Дніпрі та Харкові в рамках пілотного проекту були обладнані спеціальним програмним забезпеченням, яке також забезпечує цілодобовий доступ до онлайн-послуг перекладачів жестової мови. Такими ж планшетами забезпечено екіпажі поліції міста Києва. За понад півроку через ці сервіси до поліції надійшло понад 2000 звернень від людей з порушеннями слуху.

Також послугами перекладачів жестової мови вже мають можливість користуватися пасажири аеропортів у Києві, Одесі та Львові. Доступна така послуга і у зоні митного контролю КПВВ Станиці Луганської. Географія застосування засобів безбар’єрної комунікації поступово розширюватиметься.

На сайті Міністерства охорони здоров’я громадяни з порушеннями слуху відтепер мають змогу отримувати інформацію, пов’язану з COVID-19.