Зеленська звернеться до Конгресу США: названа дата

Перша леді України Олена Зеленська виступить перед Конгресом США вже цієї середи, 20 липня.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це заявила спікер Палати представників США Ненсі Пелосі.
За словами Пелосі, всі члени Палати Представників і Сенату запрошені на звернення Зеленської, яке пройде 20 липня об 11 ранку в залі Конгресу в центрі відвідувачів Капітолію.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що перша леді збирає другий саміт перших леді і джентльменів. Захід пройде в Україні.
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