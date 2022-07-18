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Зеленська звернеться до Конгресу США: названа дата

Фото: Олена Зеленська, перша леді України (facebook.com/olenazelenska.official)
Автор: Іван Носальський

Перша леді України Олена Зеленська виступить перед Конгресом США вже цієї середи, 20 липня.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це заявила спікер Палати представників США Ненсі Пелосі.

За словами Пелосі, всі члени Палати Представників і Сенату запрошені на звернення Зеленської, яке пройде 20 липня об 11 ранку в залі Конгресу в центрі відвідувачів Капітолію.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що перша леді збирає другий саміт перших леді і джентльменів. Захід пройде в Україні.

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Конгресс СШАОлена Зеленська