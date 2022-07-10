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Зеленська збирає другий Саміт перших леді та джентльменів

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Україна, Неділя 10 липня 2022 13:12
Зеленська збирає другий Саміт перших леді та джентльменів Фото: перша леді України Олена Зеленська (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Юрченко

Дружина президента Олена Зеленська збирає другий Саміт перших леді та джентльменів. Захід пройде в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави Володимира Зеленського в Telegram.

Саміт пройде 23 липня. Частина запрошених прибуде в Україну, решта гостей приєднається до заходу у форматі телемосту.

"Головною темою заходу стане людина та роль людського капіталу у розвитку держави. Це те, без чого успішно відновити Україну неможливо. Саме люди – наша найвища цінність", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вперше Саміт перших леді та джентльменів, організатором якого була Олена Зеленська, відбувся 23 серпня 2021 року.

За його підсумками ухвалили спільну декларацію про міжнародну співпрацю та сприяння розв’язанню актуальних гуманітарних проблем і досягненню Цілей сталого розвитку ООН.

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