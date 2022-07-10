Дружина президента Олена Зеленська збирає другий Саміт перших леді та джентльменів. Захід пройде в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави Володимира Зеленського в Telegram.

Саміт пройде 23 липня. Частина запрошених прибуде в Україну, решта гостей приєднається до заходу у форматі телемосту. "Головною темою заходу стане людина та роль людського капіталу у розвитку держави. Це те, без чого успішно відновити Україну неможливо. Саме люди – наша найвища цінність", - йдеться у повідомленні.