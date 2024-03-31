"Зеленая" энергетика спасает Одесскую область от массовых отключений, - инвесторы

"Ветровые и солнечные электростанции в условиях значительных проблем с обстрелами ТЭС и ГЭС иногда достаточно эффективно заменяют утраченные мощности и поддерживают энергообеспечение разных регионов Украины", - сообщает ассоциациям.

Как отмечают участники рынка, существенно помогает не применять отключение возобновляемой энергии для города Одесса и Одесского района.

"Именно в Одесской области и рядом с ней расположена большая мощность ветроэнергетических объектов, которые построили компании как с украинским, так и иностранным капиталом", - уточнили в ассоциации.

В УВЕА отмечают, что эта ситуация лучше демонстрирует потребность для государства делать все, чтобы развивать распределенную зеленую генерацию, которую врагу уничтожить будет гораздо сложнее.

УВЕА настаивает на дальнейшей поддержке инвесторов в возобновляемой энергетике со стороны государства, поскольку это направление может обеспечить очень быстрое и эффективное воспроизводство утраченных из-за обстрелов энергетических мощностей.

"Восстановление и ремонт ГЭС и ТЭС занимает значительно больше времени и средств. И даже после этого такие объекты будут оставаться под риском концентрированного обстрела и повторного быстрого уничтожения или повреждения на очень продолжительный период", - резюмировали инвесторы.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине необходимо заниматься децентрализацией энергетики и развивать возобновляемую энергетику, чтобы минимизировать риски блекаута в стране в результате очередных обстрелов энергоинфраструктуры российскими военными.