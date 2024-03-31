RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Зеленая" энергетика спасает Одесскую область от массовых отключений, - инвесторы

Фото: "зеленая" энергетика спасает Одесщину от массовых отключений (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

"Зеленая" энергетика Украины при ее дальнейшем развитии может эффективно заменять энергетические мощности, уничтоженные или поврежденные в результате российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Украинской ветроэнергетической ассоциации.

"Ветровые и солнечные электростанции в условиях значительных проблем с обстрелами ТЭС и ГЭС иногда достаточно эффективно заменяют утраченные мощности и поддерживают энергообеспечение разных регионов Украины", - сообщает ассоциациям.

Как отмечают участники рынка, существенно помогает не применять отключение возобновляемой энергии для города Одесса и Одесского района.

"Именно в Одесской области и рядом с ней расположена большая мощность ветроэнергетических объектов, которые построили компании как с украинским, так и иностранным капиталом", - уточнили в ассоциации.

В УВЕА отмечают, что эта ситуация лучше демонстрирует потребность для государства делать все, чтобы развивать распределенную зеленую генерацию, которую врагу уничтожить будет гораздо сложнее.

УВЕА настаивает на дальнейшей поддержке инвесторов в возобновляемой энергетике со стороны государства, поскольку это направление может обеспечить очень быстрое и эффективное воспроизводство утраченных из-за обстрелов энергетических мощностей.

"Восстановление и ремонт ГЭС и ТЭС занимает значительно больше времени и средств. И даже после этого такие объекты будут оставаться под риском концентрированного обстрела и повторного быстрого уничтожения или повреждения на очень продолжительный период", - резюмировали инвесторы.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украине необходимо заниматься децентрализацией энергетики и развивать возобновляемую энергетику, чтобы минимизировать риски блекаута в стране в результате очередных обстрелов энергоинфраструктуры российскими военными.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса