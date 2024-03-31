"Зелена" енергетика рятує Одеську область від масових відключень, - інвестори

"Вітрові та сонячні електростанції в умовах значних проблем з обстрілами ТЕС та ГЕС подекуди досить ефективно замінюють втрачені потужності та підтримують енергозабезпечення різних регіонів України", - повідомляє асоціаціям.

Як зазначають учасники ринку, суттєво допомагає не застосовувати відключення відновлювана енергетика для міста Одеса та Одеського району.

"Саме в Одеській області та поруч з нею розташована велика потужність вітроенергетичних об’єктів, котрі побудували компанії як з українським так і іноземним капіталом", - уточнили в асоціації.

В УВЕА зазначають, що ця ситуація якнайкраще демонструє потребу для держави робити все, щоб розвивати розподілену зелену генерацію, яку ворогу знищити буде набагато складніше.

УВЕА наполягає на подальшій підтримці інвесторів у відновлювану енергетику з боку держави, оскільки цей напрям може забезпечити дуже швидке та ефективніше відтворення втрачених через обстріли енергетичних потужностей.

"Відновлення та ремонт ГЕС і ТЕС займає значно більше часу та коштів. Та навіть після цього такі об’єкти залишатимуться під ризиком концентрованого обстрілів і повторного швидкого знищення чи пошкодження на дуже тривалий період", - резюмували інвестори.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україні необхідно займатись децентралізацією енергетики і розвивати відновлювану енергетику, щоб мінімізувати ризики блекауту в країні внаслідок чергових обстрілів енергоінфраструктури російськими військовими.