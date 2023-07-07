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Совершали полеты в Крым. Сообщено о подозрении главам российских авиакомпаний

Фото: сообщено о подозрении главам российских авиакомпаний (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина сообщила о подозрении двум генеральным директорам российских авиакомпаний, совершавших полеты в аннексированный Крым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу прокуратуры Автономной Республики Крым.

Согласно данным следствия, генеральные директора авиакомпаний "Россия" и Nordwind Airlines организовали схему полетов с территории РФ в Крым. С 2018 по 2022 год было совершено более 10 тысяч рейсов из аэропортов 25 российских городов в закрытый аэропорт "Симферополь". При планировании полетов компании поддерживали координацию с российскими органами государственного управления, в частности Росавиацией.

Подозреваемым грозит до девяти лет лишения свободы.

Как пишет "Радио Свобода", прокуратура не называет имен подозреваемых, однако гендиректором "России" до сентября 2022 года был Сергей Александровский, а Nordwind Airlines - Игорь Швецов.

Освобождение Крыма

В начале апреля советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Вооруженные силы вернут временно оккупированный Крым в течение 5-7 месяцев. В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что выбор метода освобождения полуострова будет зависеть от поведения России.

Как отметил президент Владимир Зеленский, победой Украины в войне будет считаться восстановление территориальной целостности по состоянию на 1991 год. Война будет продолжаться до тех пор, пока в Крыму не будет враг.

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