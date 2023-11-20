Совершил около 50 миссий. Федоров рассказал об успехах украинского дрона Backfire

Как рассказал Федоров, Backfire является ударным дроном от украинских разработчиков. Беспилотник может летать на расстояние до 35 километров в тыл врага и помогает уязвлять русскую артиллерию, логистические узлы, вражеские составы и командные пункты.

Он может летать со скоростью до 130 км/ч, а его боевой вес 3,6 кг обычно это две бомбы по 1,8 кг каждая.

Кроме того дрон малошумный и питается за счет электрического двигателя.

Дрон имеет GPS-антенну, благодаря которой его почти невозможно заглушить и он достаточно устойчив к враждебным средствам РЭБа. Он имеет полную автономность и потому россияне не могут вычислить координаты его и наземной команды. Это позволяет обезопасить и операторов беспилотника.

Фото: дрон Backfire (heroesukraine org)

"Сейчас Backfire демонстрирует хорошие результаты на фронте. За последние два месяца военные осуществили по меньшей мере 50 успешных миссий. Разработчики сотрудничают со сводным отрядом "Злые птицы" ВСУ, которые помогают совершенствовать БПЛА", - пишет Федоров.

Он отметил, что беспилотник уже прошел комиссию Минобороны и ожидает приказ на допуск к эксплуатации. Это означает, что правительство сумеет официально закупать данные беспилотники.

Фото: дрон Backfire (heroesukraine org)

"Продолжаем увеличивать количество беспилотников на фронте. Если тоже разработки, которые помогут Силам обороны, подавайте заявку через платформу Brave1", - подчеркнул министр.

Украинские дроны

Напомним, что на вооружении Вооруженных сил Украины находятся уже более 20 новых наименований дронов украинского производства, что значительно увеличилось во время войны.

Также ранее Кабинет Министров выделил 40 миллиардов гривен для инвестиций в украинских производителей беспилотников.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании нового альянса в области вооружения. К этому уже присоединились несколько оружейных производителей из разных стран.

Недавно в Минобороны сообщили, что ускорили процесс снабжения дронов для военных. С момента получения техники от поставщиков до передачи Силам логистики ВСУ прошло всего три дня.

Также сообщалось, что на днях "Армия дронов" закупила для военных ВСУ еще более 2000 украинских беспилотников.

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