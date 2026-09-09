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Удешевление в тысячу раз: в Украине упростили доступ к опорам для интернета

07:18 09.09.2026 Ср
2 мин
Сколько населённых пунктов смогут получить современный интернет?
aimg Филипп Бойко
Фото: мастер настраивает роутер (GettyImages)

В Украине упростили условия для провайдеров, которые строят интернет-сети в отдаленных населенных пунктах. Стоимость доступа к электрическим опорам глобально снизилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации.

Годами провайдеры обходили удаленные деревни из-за высокой стоимости аренды электрических опор. Поэтому строительство сетей в населенных пунктах с небольшим количеством абонентов было экономически невыгодным.

Теперь провайдеры будут платить за доступ к инфраструктуре только 1 копейку вместо 10 гривен. Сэкономленные средства они могут направлять на закупку оборудования, модернизацию узлов связи и прокладку сетей.

Льготная цена распространяется не только на опоры непосредственно в селах, но и транзит кабеля из соседних населенных пунктов. Новые условия будут действовать в течение всего военного положения и год спустя после его завершения.

По оценке Минцифры, решение открывает возможность подключить к сети 1043 населенных пункта, где люди до сих пор не имеют домашнего интернета.

Ожидается, что развитие сетей позволит жителям отдаленных деревень получить стабильный домашний интернет, пользоваться государственными и банковскими онлайн-сервисами, а также учиться и работать дистанционно.

Еще важно об интернете

Раньше мы разбирались, повлияет ли запуск 5G на стоимость мобильной связи. Запуск новой технологии несет еще несколько важных изменений для пользователей.

Так сообщалось, что в Украине могут ужесточить требования к работе мобильных сетей во время отключений электроэнергии. В частности, операторы могут обязать обеспечивать связь дольше.

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