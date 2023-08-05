ua en ru
Сб, 05 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сдай коллаборанта за скидку на коммуналку. В Украине опровергли очередной фейк россиян

Новина українською →
Украина, Суббота 05 августа 2023 20:28
Сдай коллаборанта за скидку на коммуналку. В Украине опровергли очередной фейк россиян Фото: В "Нафтогазе" опровергли российский фейк (РБК-Украина, Юля Червинская)
Автор: Карина Левицкая

В "Нафтогазе" опровергли российский фейк о предоставлении скидки в обмен на информацию об уклонистах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу компании в Facebook.

"Внимание, фейк! Российские телеграмм-каналы распространяют фальшивую платежку от газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", - сообщили в компании.

Враждебные Telegram-каналы распространяют фейковую платежку от имени НАК "Нафтогаз", в которой людям якобы предлагают скидку за оплату услуг, если они сдадут коллаборационистов или уклонистов.

Сдай коллаборанта за скидку на коммуналку. В Украине опровергли очередной фейк россиян

На самом деле такого сообщения не существует. Пропагандисты взяли уже существующую платежку и добавили к ней фейковый QR-код с надписью: "Вы можете получить СКИДКУ на оплату услуг, если расскажете о коллаборанте или уклонисте с помощью бота".

"Советуем не доверять сомнительным источникам информации, а особенно тем, которые связаны со страной-агрессором)", - добавили в компании.

Напомним, ранее СБУ разоблачила 11 интернет-агитаторов, распространявших кремлевские фейки о войне.

Также мы писали, что россияне заставляют украинцев в оккупации смотреть пропагандистские фильмы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафтогаз Украины Война России против Украины
NEWS
ВСУ продвигаются на Бердянском направлении и обстреливают тыл врага: карты боев ISW
ВСУ продвигаются на Бердянском направлении и обстреливают тыл врага: карты боев ISW
DAILY
Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Давид Арахамия: Нам не очень приятно терять людей во фракции, но наступили новые времена