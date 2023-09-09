ua en ru
Сб, 09 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Испания уничтожила Грузию, Петраков вывез ничью из Турции: что произошло в отборе Евро-2024

Европа, Суббота 09 сентября 2023 10:55
UA EN RU
Испания уничтожила Грузию, Петраков вывез ничью из Турции: что произошло в отборе Евро-2024 Фото: Альваро Мората оформил хет-трик в столице Грузии (facebook.com/SeFutbol)
Автор: Антон Федорцив

Пятый тур квалификации к чемпионату Европы 2024 года в пятницу продолжился семью матчами. Разгромные победы одержали национальные команды Испании, Шотландии и Хорватии, а сборная Армении добыла выездную ничью в принципиальном противостоянии с турками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Испания уничтожила Грузию, Петраков вывез ничью из Турции: что произошло в отборе Евро-2024

Вечер начался с тбилисского погрома. Грузинская сборная с Гочолейшвили и Азарови в старте еще до перерыва пропустила четыре мяча от испанцев (дубль Мораты, Ольмо и автогол Квирквелии). Чакветадзе отквитал один гол на старте второй половины, но Мората, Нико Уильямс и 16-летний дебютант Ямал добили кавказцев (7:1).

ВИДЕО

Значительно скромнее была другая пиренейская сборная. Португальцам хватило и одного забитого мяча для выездной победы над сборной Словакии. Под занавес первого тайма Бруну Фернандеш с правого фланга вошел в штрафную и классно пробил в дальний угол – 0:1 и лидерство в группе с максимумом очков в итоге.

ВИДЕО

Едва не создала сенсацию сборная Армении с Александром Петраковым во главе. Подопечные украинского специалиста шокировали сборную Турции голом на старте второй половины – Дашян сориентировался после ошибки обороны и "прошил" кипера ударом из пределов штрафной. Турки отыгрались за две минуты до конца основного времени, когда Йылдырим сыграл на добивании в оставленные голкипером ворота.

ВИДЕО

Наконец сборная Хорватии дома деклассировала латвийцев. Повели балканцы на 3-й минуте, когда Петкович исполнил штрафной в стиле Роналду. Вскоре Иванушец протолкнул мяч в сетку с нескольких метров. А перед перерывом Петкович оформил дубль, замкнув дальнюю штангу. После перерыва добили балтийцев Крамарич и Пашалич.

ВИДЕО

Турнирные таблицы групп A, D, J:

Напомним, утром подготовили анонс встречи Украины и Англии в квалификации к Евро-2024.

К слову, накануне разобрали скандальный гол-фантом Девича Англии на домашнем Евро-2012.

Напомним, ранее вспомнили шедевр хавбека "Днепра" Назаренко в ворота сборной Англии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Португалия Сборная Испании
NEWS
Украинцам с октября грозят большие штрафы. Кому и за что придется заплатить
Украинцам с октября грозят большие штрафы. Кому и за что придется заплатить
DAILY
Счет за войну. Как Украине взыскать с России компенсацию и почему Запад пока медлит
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Счет за войну. Как Украине взыскать с России компенсацию и почему Запад пока медлит