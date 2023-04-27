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"Сдавал" позиции военных в Лимане. СБУ задержала российского информатора

Фото: СБУ задержала российского информатора в Лимане Донецкой области (t.me/SBUkr)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ задержала российского информатора, который "сдавал" позиции Сил обороны в освобожденном Лимане Донецкой области. Информатором оказался безработный житель города, находившийся "на связи" с боевиком оккупационных группировок Южного военного округа ВС РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"В "зоне особого внимания" фигуранта были места дислокации и перемещения подразделений Вооруженных Сил Украины и СБУ на территории освобожденного Лимана", - говорится в сообщении.

Кроме того, он передавал агрессору координаты местных объектов железнодорожной инфраструктуры. Сотрудники Службы безопасности задержали злоумышленника во время выполнения разведывательного задания.

"По указанию агрессора его приспешник обходил территорию освобожденного города и фиксировал локации украинских защитников и инфраструктурных объектов. Затем вражеский информатор передавал полученные сведения боевику через запрещенную российскую соцсеть "Одноклассники", - добавили в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (оказание вооруженным формированием государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины и других военных формирований).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Как сообщалось, Служба безопасности в освобожденном от оккупантов Лимане Донецкой области во время стабилизационных мероприятий разоблачила 9 изменников. Также была найдена схрон с российским вооружением.

Напомним, об освобождении Лимана Донецкой области стало известно 1 октября 2022 года.

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Служба безопасности Украины