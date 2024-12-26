"Сдавал" патриотов во время битвы за Николаев: суд вынес приговор предателю

Детали дела

Фигурантом является 25-летний житель Николаевской области, который после оккупации Снигиревского района поддержал врага и добровольно вызвался дежурить на российских блокпостах.

"Там он получил автоматическое оружие и задание от врага: выявлять украинских патриотов, которые пытались вывезти свои семьи на подконтрольную Украине территорию нашего государства", - добавляет СБУ.

По инструкции россиян предатель останавливал гражданские автомобили и угрожая оружием, заставлял водителя и пассажиров выходить из транспортного средства. После этого под видом "проверки" отбирал у людей документы, мобильные телефоны, деньги, ключи и другие вещи.

Фото: суд вынес приговор предателю, который сдавал патриотов во время битвы за Николаев (t.me/SBUkr)

"После этого предатель наводил автомат на людей и пытался заставить их остаться на оккупированной тогда части территории Николаевской области и сотрудничать с рашистами. Большую часть пострадавших просто "разворачивали" назад, но возвращались они уже без своего имущества", - пишет СБУ,

После деоккупации предатель пытался избежать наказания и постоянно менял адреса временного проживания в регионе. Позже его задержали в арендованной квартире.

Решение суда

Злоумышленника признали виновным по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины - пособничество государству-агрессору.

Как и упоминалось выше, суд назначил ему 11 лет тюрьмы с конфискацией имущества.