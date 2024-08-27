Минобороны упростило учет военного имущества

Министерство обороны Украины внесло изменения в ряд приказов по упрощению военного учета в рамках цифровизации армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

отменяется сверка и ведение журналов результатов сверки учета военного имущества между воинскими частями и органами военного управления, работающими в информационно-коммуникационных системах (этими данными можно будет обмениваться в цифровом виде);

аттестаты на питание и имущество военнослужащих можно будет набрать на компьютере и распечатать (ранее это были бланки строгой отчетности, которые писались при перемещениях военных);

отменяются стеллажные ярлыки и штабельные карты для большинства складов;

отменяются 16 неинформативных бумажных книг и журналов (например, книги учета движения питающихся лиц или журнал учета мыла);

"В мире уже давно применяются цифровые инструменты для ведения учета, в то время как наши военные ведут журналы "от руки". Новые изменения в приказы Министерства обороны в дальнейшем освобождают нас от бумажной и медленной армии", - подчеркнула заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко.

Отмечается, что изменения в эти приказы отменяют ряд бюрократических норм, а часть бумажной работы можно будет выполнять в цифровом формате. Это ускорит внутренние процессы, сэкономит время на службу и облегчит работу военным.

"Министерство обороны продолжает цифровизацию украинской армии: внесены изменения в приказы 232, 300 и 440, которые касаются военного учета", - говорится в сообщении.

Цифровизация армии

Напомним, в мае в Украине запустили электронный кабинет призывников, военнообязанных и резервистов - мобильное приложение "Резерв+".

Через него украинцы могут обновить свои учетные данные, а также сгенерировать электронные военно-учетные документы, которые имеют специальный QR-код.

К тому же у "Резерв+" вскоре появятся новые функции.

Также недавно заработало мобильное приложение для украинских военнослужащих "Армия+". Он содержит несколько функций, в частности через него можно сделать электронные рапорты. Детальнее об этом - в материале РБК-Украина.

Кроме того, Минобороны работает над созданием мобильного приложения "Ветеран+". Это сервис по предоставлению государством услуг ветеранам российско-украинской войны.

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