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Біля будівлі парламенту Сербії проходить сидяча акція протесту

Автор: Лера Полищук

Акція проходить під гаслом "Не натискай! Сідай"

У Сербії вже третій день проходять антиурядові демонстрації. У Белграді біля будівлі парламенту проходить сидяча акція протесту.

Про це повідомляє видання N1.

Учасники акції таким чином демонструють свої мирні наміри і відмова від застосування сили.

Акція проходить під гаслом "Не натискай! Сідай".

Близько 150 поліцейських розташувалися на сходах уряду і наслідують приклад протестуючих, в знак того, що вони не будуть реагувати, якщо протест буде залишатися мирним.

Нагадаємо, після того, як президент Сербії Олександр Вучич оголосив про введення комендантської години, у Белграді почали акції протесту. Демонстранти вимагали переглянути введені карантинні обмеження.

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В результаті протестів постраждали щонайменше 60 осіб, серед яких і поліцейські.

Пізніше у МВС Сербії заявили, що протести в країні є спробою державного перевороту.

Сьогодні в Белграді вводяться нові карантинні заходи, однак уряд вирішила скасувати введення комендантської години.

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