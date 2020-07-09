Біля будівлі парламенту Сербії проходить сидяча акція протесту

Акція проходить під гаслом "Не натискай! Сідай"
У Сербії вже третій день проходять антиурядові демонстрації. У Белграді біля будівлі парламенту проходить сидяча акція протесту.
Про це повідомляє видання N1.
Учасники акції таким чином демонструють свої мирні наміри і відмова від застосування сили.
Акція проходить під гаслом "Не натискай! Сідай".
Близько 150 поліцейських розташувалися на сходах уряду і наслідують приклад протестуючих, в знак того, що вони не будуть реагувати, якщо протест буде залишатися мирним.
EN COURS - Des milliers de personnes manifestent pour la troisième soirée conécutive devant le Parlement de #Serbie à #Belgrade. Les manifestations contre l'autoritarisme croissant du pouvoir se propagent dans tout le pays. #protest #ĆALEOVOJEZATEBEpic.twitter.com/ZuEqtyJ5VU— Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) July 9, 2020
Нагадаємо, після того, як президент Сербії Олександр Вучич оголосив про введення комендантської години, у Белграді почали акції протесту. Демонстранти вимагали переглянути введені карантинні обмеження.
В результаті протестів постраждали щонайменше 60 осіб, серед яких і поліцейські.
Пізніше у МВС Сербії заявили, що протести в країні є спробою державного перевороту.
Сьогодні в Белграді вводяться нові карантинні заходи, однак уряд вирішила скасувати введення комендантської години.