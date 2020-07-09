Белград посилює карантин, незважаючи на протести

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

У сербській столиці скасували введення комендантської години

Прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабич заявила, що в Белграді вводяться нові карантинні заходи. Кризовий штаб прийняв рішення скасувати комендантську годину, можливе введення якого призвело до масових протестів.

Про це повідомляє сербський телеканал РТС.

Так, у сербській столиці заборонили проводити публічні збори на вулиці і в приміщенні за участю більше ніж десять осіб. При цьому, кожен заклад повинен буде вказати, скільки людина може знаходитися всередині. Згідно з нормою, на людину покладено чотири квадратних метрів території.

Крім того, у Белграді закладам заборонено працювати з 21:00 до 6:00. Водночас відкриті майданчики і сади не можуть працювати з 23:00 до 6:00.

Нагадаємо, раніше президент Сербії Александар Вучич оголосив про введення комендантської години.

Зазначимо, що більше ніж 80% хворих COVID-19 в Сербії зафіксовано в Белграді.

Після оголошення про введення комендантської години, у сербській столиці почали акції протесту. Демонстранти вимагали переглянути введені карантинні обмеження.

В результаті протестів постраждали щонайменше 60 осіб, серед яких і поліцейські.

Пізніше в МВС Сербії заявили, що протести в країні є спробою державного перевороту.