У Києві замінували будівлю міськради. Вимагають викуп в біткоінах
Фото: у Києві замінували будівлю міськради (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві надійшло повідомлення про мінування будівлі Київської міської ради. Зловмисник вимагає викуп у розмірі 0,5 біткоіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника голови КМДА Володимира Бондаренка в Facebook.
"Надійшло чергове повідомлення про мінування будівлі Київської міської ради. Тепер з вимогою викупу в 0,5 біткоіна", - написав він.
Зараз проводиться часткова евакуація співробітників міськради і цивільних осіб.
Фото: лист про мінування Київської міської ради (facebook.com/Volodymyr.Jr.Bondarenko)
Нагадаємо, вчора " Укрзалізниці" надійшло повідомлення про мінування Центрального та Південного залізничних вокзалів в Києві. Їх робота була тимчасово обмежена.