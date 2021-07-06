ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві замінували будівлю міськради. Вимагають викуп в біткоінах

Новость на русском →
Київ, Вівторок 06 липня 2021 16:23
У Києві замінували будівлю міськради. Вимагають викуп в біткоінах Фото: у Києві замінували будівлю міськради (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Києві надійшло повідомлення про мінування будівлі Київської міської ради. Зловмисник вимагає викуп у розмірі 0,5 біткоіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника голови КМДА Володимира Бондаренка в Facebook.

"Надійшло чергове повідомлення про мінування будівлі Київської міської ради. Тепер з вимогою викупу в 0,5 біткоіна", - написав він.

Зараз проводиться часткова евакуація співробітників міськради і цивільних осіб.

У Києві замінували будівлю міськради. Вимагають викуп в біткоінах

Фото: лист про мінування Київської міської ради (facebook.com/Volodymyr.Jr.Bondarenko)

Нагадаємо, вчора " Укрзалізниці" надійшло повідомлення про мінування Центрального та Південного залізничних вокзалів в Києві. Їх робота була тимчасово обмежена.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Київська міська рада мінування
NEWS
Ситуація з COVID-19 в Україні може погіршитися вже у липні, - KSE
Ситуація з COVID-19 в Україні може погіршитися вже у липні, - KSE
DAILY
Після Меркель. Хто стане наступним канцлером Німеччини і чого чекати Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Після Меркель. Хто стане наступним канцлером Німеччини і чого чекати Україні