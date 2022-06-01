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Заступника голови Чернівецької ОВА спіймали на махінаціях з "гуманітаркою", - СБУ

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Чернівецька область, Середа 01 червня 2022 12:13
Заступника голови Чернівецької ОВА спіймали на махінаціях з "гуманітаркою", - СБУ Фото: заступника голови Чернівецької ОВА спіймали на махінаціях з "гуманітаркою" (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Служба безпеки України викрила заступника голови Чернівецької обласної військової адміністрації на махінаціях з гуманітарною допомогою. Йому оголосили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За інформацією правоохоронців, посадовець сприяв використанню у комерційних цілях автомобілів швидкої медичної допомоги, які були передані в Україну з Італії у якості гуманітарної підтримки.

"Саме цей профільний заступник голови ОВА був відповідальним за розподіл "швидких" і визначив один із обласних медзакладів, як отримувача частини цієї гумдопомоги", - зазначають в СБУ.

Вказано, що схему вдалося викрити через гендиректора медустанови.

В СБУ розповіли, що керівник лікарні, у свою чергу, переоформив 5 отриманих "швидких" на власну благодійну організацію, для надання платних транспортних послуг хворим.

Тобто, зловмисники заробляли гроші на автомобілях, які насправді передбачалися для безоплатної допомоги від імені держави.

Наразі триває досудове розслідування в межах кримінального провадження за ч.5 ст.191 ККУ.

Нагадаємо, нещодавно у Львові затримали двох чоловіків за підозрою у розкраданні гуманітарної допомоги на понад півмільйона гривень.

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Служба безпеки України Гуманітарна допомога Черновицкая область
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