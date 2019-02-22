У Львові на залізничному вокзалі шукають вибухівку

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На місці працюють експерти-вибухотехніки

Поліцейські перевіряють повідомлення про замінування на Головному залізничному вокзалі Львова. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції Львівської області.

Зазначається, що 22 лютого близько 11.00 на оперативну лінію 102 зателефонував анонім, який повідомив, що залізничний вокзал Львова хочуть підірвати.

"На місце події скеровано експертів-вибухотехніків, кінолога, слідчо-оперативну групу та працівників інших служб. Також поліцейські встановлюють особу аноніма, який зателефонував у поліцію", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, в Києві у четвер вранці, 21 лютого, був обмежений доступ до будівель Верховного суду в зв'язку з повідомленням про замінування. Так, у зв'язку з повідомленням про замінування був обмежений доступ до будівель Верховного суду по вул. Пилипа Орлика 4, 4а і 8.

Як писало РБК-Україна раніше, 19 лютого в Києві Вища рада правосуддя тимчасово припинила роботу через повідомлення про мінування.

15 лютого в Вінниці евакуювали 50 осіб з відділення банку в зв'язку з повідомленням про замінування.