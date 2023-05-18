Чтобы избежать срока в РФ. Оккупантам рассказали, как "правильно" сдаваться в плен

В частности, если оккупант впервые (!) сдался в плен и "принимал меры для своего освобождения и возвращения к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений", он может быть освобожден от уголовной ответственности.

В другом случае, удастся избежать тюрьмы, если во время взятия в плен находиться в беспомощном состоянии, например, получив "тяжелое ранение или контузию".