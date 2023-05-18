Чтобы избежать срока в РФ. Оккупантам рассказали, как "правильно" сдаваться в плен

Во время взятия в плен российский оккупант должен "оказывать решительное сопротивление" ВСУ и любыми способами "избежать захвата в плен". В противном случае, при добровольном попадании в плен, в России его ждет уголовная ответственность, но, правда, есть пара нюансов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Верховного суда РФ (ВС РФ).
В частности, если оккупант впервые (!) сдался в плен и "принимал меры для своего освобождения и возвращения к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений", он может быть освобожден от уголовной ответственности.
В другом случае, удастся избежать тюрьмы, если во время взятия в плен находиться в беспомощном состоянии, например, получив "тяжелое ранение или контузию".
"Если военнослужащий по своему физическому состоянию не способен уклониться от плена, фактический его захват противником не образует состава данного преступления (например, нахождение военнослужащего в беспомощном состоянии, в том числе вследствие тяжелого ранения или контузии)", - говорится в тексте документа.
Во всех других случаях при попадании в плен оккупант "должен оказывать решительное сопротивление противнику, избегая захвата в плен", а "в бою он обязан с честью выполнить свой воинский долг".
Кроме того, уголовной ответственности можно избежать еще в одном случае, когда происходит, по формулировке ВС РФ, так называемое "покушение на сдачу в плен".
"Под сдачей в плен следует понимать различные действия (бездействие), в результате которых военнослужащий переходит во власть противника. В тех случаях, когда действия (бездействие), направленные на сдачу в плен, не завершаются переходом на сторону противника по причинам, не зависящим от воли лица, содеянное образует покушение на сдачу в плен", - поясняют в ВС РФ.
Как сообщалось, сопротивление украинцев и ВСУ постепенно уменьшили пыл российских оккупантов. Поэтому учащаются случаи, когда российские солдаты и офицеры сдаются в плен и отказываются продолжать наступление, причем целыми группами. Интересно, ранее СБУ задержала россиянина, который пять раз пытался сбежать из армии РФ.
Напомним, украинским государственным проектом "Хочу жить", позволяющему россиянам сдаться в плен, воспользовались более 1,2 млн человек, подавляющее большинство которых из России. В частности, более 4300 российских военных обратились в проект "Хочу жить" по поводу добровольной сдачи в украинский плен.
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