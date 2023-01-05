Оружие победы. Что известно о французских БТР Bastion, которые получит Украина

Франция подтвердила поставки

Новости о будущих поставках сообщил президент Украины Владимир Зеленский. После разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном вчера он отметил, что украинская армия получит не только легкие танки AMX-10RC.

"Провел длительный и детальный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном о текущей ситуации. Поблагодарил за решение передать Украине легкие танки и Bastion, а также за активизацию работы с партнерами в этом же направлении. Согласовали дальнейшее сотрудничество по существенному усилению нашей ПВО и других оборонных возможностей", - написал он в Twitter.

Подробнее о том, что собой представляют AMX-10RC, читайте в материале "Украина получит французские легкие танки. Что о них известно".

Что касается количества "Бастионов", то еще в октябре 2022 года французские СМИ писали о поставках 20 единиц ACMAT Bastion. Причем это будут новейшие машины, изготовленных по контракту компании Arquus с Министерством обороны Франции.

Что известно о Bastion

Это многоцелевой бронетранспортер, который классифицируется как бронированный полноприводный армейский автомобиль-вседорожник. Изначально создавался для французского спецназа в Африке, а также для экспорта на Ближний Восток и Северную Америку. Этим обусловлен главный конструктивный нюанс - возможность работать при температуре от -25 до +55 градусов.

Фото: "Бастионы" способны развивать скорость до 110 км/ч (bastion arquus-defense com)

Основные характеристики:

колесная база 4х4

броня Stanag 459 с защитой от боеприпасов калибра 7,62 мм, осколков мин и артиллерийских боеприпасов

масса - 12 тонн

вмещает от 8 до 10 пассажиров и 2 члена экипажа

главное вооружение - 12,7 или 7,62 мм пулемет с возможностью дистанционного управления

максимальная скорость - 110 км/ч.

Может использоваться в качестве транспортировочной техники, для медицинской эвакуации, обустройства командного пункта или ремонтной базы. На сегодня есть несколько модификаций. Пока не известно, какую именно получат Вооруженные силы Украины.

Bastion APC - это базовая версия, рассчитанная на перевозку группы из 5 военных. Возможна установка на крыше выносной турели с 12,7-мм пулеметом. Также есть возможность установить три 40-мм гранатомета типа HK GMG или 3 пулемета калибра 7,62 типа MG3.

Bastion PATSAS - версия для сил специального назначения со сниженной до 10 тонн массой.

Bastion HM (High Mobility) - бронетранспортер с увеличенной до 340 лошадиных сил мощностью двигателя и независимой подвеской для повышенной мобильности. Такими же характеристиками обладает версия Bastion Fortress.

Bastion APC Extreme Mobility- машина, которая вмещает до 8 бойцов. Оснащена дизельным двигателем мощностью 320 л. с. и имеет два 150-литровых топливных бака.

Боевое применение

В 2013 году несколько Bastion PATSAS применялись силами быстрого реагирования Чада для вторжения в Мали во время туарегского восстания. В том же году армия Буркина-Фасо развернула свои "Бастионы" в рамках миротворческой операции на севере Мали.

Фото: "Бастионы" применялись в миротворческих операциях в Африке (bastion wikimedia org)

В 2015 году военные Чада применяли их во время операций против террористов "Боко Харам" на Севере Камеруна и Нигерии. А Саудовская Аравия задействовала несколько единиц для вторжения в Йемен.

На вооружении разных стран

По состоянию на сегодня список стран-операторов Bastion выглядит следующим образом: