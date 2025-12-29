Оружие из 1950-х: украинские дроны уничтожили артсистему Д-74, которую РФ могла получить от КНДР

По его словам, во время одной из боевых операций операторы БПЛА обнаружили и поразили 122-мм пушку корпусной артиллерии Д-74. Особенность этого случая заключается в том, что такие артсистемы формально не находились на складах хранения Вооруженных сил РФ.

"Д-74 производились аж в 1950-хх годах, а затем активно поставлялись в страны коммунистического блока", - говорит Киричевский.

Версия о "неучтенных запасах" в России не исключается, однако более вероятным выглядит вариант поставки из КНДР, где эти системы до сих пор находятся на вооружении. Ведь ранее российская армия уже применяла северокорейские копии 122-мм боеприпасов, которые, по имеющейся информации, РФ самостоятельно не производит.

Ключевой характеристикой Д-74 является дальность стрельбы до 23,9 км, что существенно превышает возможности распространенной в армии РФ пушки Д-30, которая имеет максимальную дальность до 16 км. Это позволяет противнику размещать артсистему глубже от линии боевого соприкосновения.

Боевая масса Д-74 составляет около 5,5 тонны, темп стрельбы - 6-7 выстрелов в минуту, обслуга - до 10 человек.

"Появление Д-74 "родом" из 1950-хх годов у россиян с осени 2024 года, на самом деле независимо от источника поставок - прямой индикатор острого истощения артиллерийских запасов РФ", - отмечает военный.

На фоне потерь более 35 тысяч артиллерийских систем любые внешние поставки становятся для Кремля критически важными. Уничтожение таких редких образцов углубляет проблемы российской армии в артиллерийском компоненте.