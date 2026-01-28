Сбои в движении пригородных рейсов: "Укрзалізниця" предупредила о ситуации по регионам

Задержки пригородных поездов в Харьковской области

В Харьковской области продолжаются перебои в движении пригородных рейсов. Со станции Беспаловка с опозданием следует поезд №6856 Лимановка – Харьков-Пассажирский, его задержка составляет около полутора часов. Также с этой станции отправляется поезд №6527 Харьков-Пассажирский – Дубово с опозданием на 1 час 18 минут.

Дополнительно зафиксирована начальная задержка поезда №6428 Изюм – Шебелинка, которая достигает 2,5 часа. Поезд №6527 Харьков-Пассажирский – Дубово со станции Дубовое также следует с опозданием около полутора часов.

Ситуация с движением поездов в Одесской области

Нестабильная ситуация наблюдается и на территории Одесской области. Здесь задержки пригородных поездов колеблются от 30 минут до 4 часов.

В частности, изменения графика касаются поездов №6259 Вапнярка – Одесса, №6256 и №6258 Одесса – Вапнярка, а также рейса №6277 Подольск – Одесса.

Пассажирам, которые прибыли в Одессу с опозданием, предложено временное пребывание в залах ожидания. Для людей организованы горячие напитки, в том числе чай и кофе.