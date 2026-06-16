Сбои в геолокации из-за РЭБ: в Bolt объяснили, как заказать такси при проблемах с GPS

Из-за работы систем радиоэлектронной борьбы пользователи такси всё чаще сталкиваются с некорректной геолокацией.

Как действовать в таких ситуациях, – об этом в интервью РБК-Украина рассказал представитель Bolt в Украине.

Важно:

GPS может работать некорректно из-за РЭБ.

Пассажир может вручную изменить точку прибытия автомобиля.

Стоимость поездки после этого рассчитывается по стандартной схеме.

Сбои в геолокации не влияют на алгоритм тарификации.

Заказать автомобиль можно даже при отсутствии корректной навигации.

Из-за активного использования средств радиоэлектронной борьбы в украинских городах пользователи такси всё чаще сталкиваются со сбоями геолокации.

В таких случаях приложение может ошибочно определять местонахождение пассажира или водителя.

Генеральный менеджер Bolt в Украине Сергей Павлик пояснил, что решить проблему можно вручную. По его словам, пользователю достаточно самостоятельно переместить маркер на карте и указать правильную точку посадки.

''В приложении всегда можно вручную указать точку посадки – просто переместить маркер на карте. Это занимает несколько секунд и решает проблему'', – отметил он.

В компании подчеркивают, что такие сбои не влияют на алгоритм расчета стоимости поездки.

Если точка посадки указана правильно, цена определяется по стандартному механизму без дополнительных наценок или корректировок.

В Bolt признают, что проблема сбоев GPS из-за работы РЭБ остается одним из новых вызовов для городской логистики в условиях войны.