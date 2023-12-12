Сбой в "Киевстар": что говорят в Vodafone и Lifecell

Пользователи "Киевстара" не могут подключиться к нацроумингу из-за возникших сложностей со стороны компании. В то же время есть технические проблемы в работе приложений Vodafone и Lifecell.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vodafone и Lifecell.
"Действительно, сейчас может наблюдаться подобная ситуация. Сложность возникает на стороне оператора "Киевстар". Проблема исследуется. Сроки решения вопроса будут известны после установления причин возникновения сложности. Национальный роуминг со стороны оператора Lifecell работает", - говорят операторы связи Lifecell.
В то же время сейчас есть технические сложности в работе приложения "Мой Lifecell" и личного кабинета.
"Соответствующие специалисты занимаются решением вопроса", - добавили в компании.
В компании Vodafone констатируют, что сейчас имеют большое количество обращений от абонентов "Киевстара" по услуге нацроуминга.
"На нашей стороне услуга работает корректно. По крайней мере, видим абонентов lifecell, зарегистрированных в нашей сети с помощью услуги национального роуминга. Так же, абоненты Vodafone могут регистрироваться в сети другого оператора, сейчас это также только сеть lifecell", - сообщает компания, добавляя, что уже сообщили о проблеме в "Киевстаре".
В то же время, приложение My Vodafone не работает.
Приложение My Vodafone не работает (РБК-Украина)
Масштабный сбой в сети мобильного оператора "Киевстар" случился 12 декабря. Абоненты жалуются на отсутствие связи, сайт компании не работает. Преблемы фиксируются массово по всей территории Украины.
При этом пользователи "Киевстара" не могут подключиться к национальному роумингу. Это связано с тем, что оператор не может отправить информацию о своих абонентах из-за масштабного сбоя.
В компании официально подтвердили масштабный сбой. Сейчас его причину устанавливают. Кроме того, из-за этой ситуации возникла и новая проблема.
Позже выяснилось, что "Киевстар" попал под масированную хакерскую атаку. Из-за нее появились проблемы в работе терминалов и банкоматов "ПриватБанка". РБК-Украина собрало все, что известно о сбое в "Киевстар" - в материале.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.