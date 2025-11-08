RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Сбой в базе данных таможни: пересечение границы Украины восстановлено

Фото: база данных ГТСУ возобновила функционирование (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу, 8 ноября, в Украине временно приостанавливали въезд и выезд людей через пункты пропуска на границе. Причиной стал технический сбой в таможне, но он не повлиял на движение поездов, и сейчас уже восстановлен проезд на авто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной пограничной службы Украины.

"Технический сбой в системе таможни, который временно остановил работу автомобильных пунктов пропуска, не повлиял на железнодорожное сообщение", - говорится в сообщении.

Пограничники добавили, что оформление пассажиров в железнодорожных пунктах пропуска как на въезд так и на выезд из Украины происходит в штатном режиме.

Кроме того, на странице в Facebook пограничники добавили, что сейчас уже возобновлена работа и автомобильных пунктов пропуска.

"Возобновлена работа информационных систем на границе, началось оформление граждан и транспортных средств на въезд в Украину и на выезд из Украины", - сказано в публикации.

В ГПСУ отметили, что пропускные операции через государственную границу были приостановлены на несколько часов из-за отсутствия электропитания после масштабного обстрела энергообъектов со стороны РФ.

Напомним, что этой ночью враг массированно атаковал Украину. Для обстрела россияне задействовали дроны и ракеты различных типов. Целями РФ снова стала энергетическая инфраструктура. Все что известно о ночной атаке - читайте в материале РБК-Украина.

Относительно пересечения границы, недавно мы писали, что ЕС запустил новую биометрическую систему контроля ESS, которая заменяет традиционные штампы в паспортах и автоматически фиксирует данные о въезде и выезде граждан третьих стран, в частности украинцев.

Официально система заработала несколько недель назад, 12 октября 2025 года, на внешних границах ЕС - в частности на участках с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией.

Известно, что во время первого пересечения границы люди проходят регистрацию с фотографированием и снятием отпечатков пальцев. В последующие разы все проверки осуществляются автоматически.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДПСУГраница с УкраинойВойна в Украине