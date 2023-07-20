Прятался в кровати дальнобойщика. Пограничники обнаружили уклониста на пути Польшу
Правоохранители в Волынской области обнаружили мужчину, который хотел нелегально сбежать в Польшу. Его нашли в кабине дальнобойщика в постели.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Правонарушителя сегодня в полночь разоблачил пограничный наряд при осмотре грузового автомобиля "ДАФ", который ехал в Польшу через пункт пропуска "Ягодин".
"В отношении водителя имелась оперативная информация о проведении углубленного осмотра его авто. Проверяя кабину, пограничник наткнулся на мужчину, который втихаря сидел под одеялом на спальном месте", - пишет ГПСУ.
Фото: Обнаружение мужчины (dpsu.gov.ua)
Отмечается, что 35-летний киевлянин, не имея законных оснований для выезда за границу, решил попасть туда незаконным способом. И помочь ему в этом согласился водитель-дальнобойщик.
Что теперь угрожает мужчинам
Как выяснили правоохранители, за свою услугу перевозчик взял плату в размере 5 тысяч долларов. На этом поездка обоих завершилась.
За "игру в прятки" с пограничниками в отношении мужчины составили админпротокол. А водителю за незаконную переправку лица через границу "светит" уголовная ответственность, ведь в его действиях усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины.
О выявленном правонарушении пограничники в установленном порядке проинформировали сотрудников Нацполиции.
Обнаружение "уклонистов" в Украине
Недавно сообщалось, что в Украине разоблачены еще 15 организаторов схем для "уклонистов". Среди подозреваемых депутат Черниговского городского совета.
Также бывший служащий АО "Мотор Сич" разоблачен на организации и содействии незаконной переправке "уклонистов" через границу.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.