Прятался в кровати дальнобойщика. Пограничники обнаружили уклониста на пути Польшу

Правоохранители в Волынской области обнаружили мужчину, который хотел нелегально сбежать в Польшу. Его нашли в кабине дальнобойщика в постели.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Правонарушителя сегодня в полночь разоблачил пограничный наряд при осмотре грузового автомобиля "ДАФ", который ехал в Польшу через пункт пропуска "Ягодин".

"В отношении водителя имелась оперативная информация о проведении углубленного осмотра его авто. Проверяя кабину, пограничник наткнулся на мужчину, который втихаря сидел под одеялом на спальном месте", - пишет ГПСУ.

Фото: Обнаружение мужчины (dpsu.gov.ua)

Отмечается, что 35-летний киевлянин, не имея законных оснований для выезда за границу, решил попасть туда незаконным способом. И помочь ему в этом согласился водитель-дальнобойщик.

Что теперь угрожает мужчинам

Как выяснили правоохранители, за свою услугу перевозчик взял плату в размере 5 тысяч долларов. На этом поездка обоих завершилась.

За "игру в прятки" с пограничниками в отношении мужчины составили админпротокол. А водителю за незаконную переправку лица через границу "светит" уголовная ответственность, ведь в его действиях усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 332 УК Украины.

О выявленном правонарушении пограничники в установленном порядке проинформировали сотрудников Нацполиции.

Обнаружение "уклонистов" в Украине

Недавно сообщалось, что в Украине разоблачены еще 15 организаторов схем для "уклонистов". Среди подозреваемых депутат Черниговского городского совета.

Также бывший служащий АО "Мотор Сич" разоблачен на организации и содействии незаконной переправке "уклонистов" через границу.