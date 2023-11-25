Сбил патрульного и скрылся: в Киеве полицейские задержали нарушителя

Полицейские в Киеве задержали водителя, который сбил патрульного и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Патрульной полиции Украины .

Вечером 24 ноября на Харьковском шоссе водитель Ford, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на патрульного и скрылся с места происшествия.

Получив ориентировку, все экипажи немедленно приступили к поискам нарушителя. Вскоре патрульные обнаружили его и задержали. Инспектор получил травмы, и его доставили в больницу.

Следователи выясняют детали произошедшего.

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