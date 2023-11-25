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Збив патрульного і втік: у Києві поліцейські затримали порушника

Київ, Субота 25 листопада 2023 05:30
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Збив патрульного і втік: у Києві поліцейські затримали порушника Фото: у Києві поліцейські затримали порушника, який зник з місця ДТП (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Прийменко

Поліцейські у Києві затримали водія, який збив патрульного та втік з місця події.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Патрульної поліції України.

Увечері 24 листопада на Харківському шосе водій Ford, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, скоїв наїзд на патрульного та втік з місця події.

Отримавши орієнтування, всі екіпажі негайно розпочали пошуки порушника. Незабаром патрульні виявили його та затримали. Інспектор отримав травми, і його доправили до лікарні.

Слідчі з'ясовують деталі події.

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