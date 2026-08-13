Ущерб Wildberries от ударов ВСУ по составам достиг бюджета целого региона

По последним данным аналитиков Data Insight, по меньшей мере 12 крупных складских комплексов практически полностью уничтожены. После ударов компания потеряла около трети своих складских мощностей.

Сергей Семко из Data Insight заявил The New York Times, что у Wildberries "практически не осталось больших складов".

Wildberries является крупнейшим российским маркетплейсом: компания имеет почти 100 тысяч пунктов выдачи заказов, а ежегодный объем продаж оценивается примерно в 74 миллиарда долларов.

Потери по масштабу в регион РФ

Масштаб ущерба можно оценить по сравнению с бюджетами российских регионов.

На сегодняшний день потери компании из-за атак составляют около 6 млрд долларов, а это почти столько же, сколько годовой бюджет Красноярского края. Убытки Wildberries примерно в 1,6 раза превышают годовой бюджет Иркутской области.

Для Смоленской или Пензенской областей эта сумма почти в четыре раза больше, а для Калмыкии, Еврейской автономной области или Ненецкого автономного округа – в 14–17 раз.

Денег нет, но держитесь

Из-за уничтожения товаров пострадали не только складские мощности маркетплейса, но и продавцы, продукция которых хранилась там. Близкий к Кремлю источник Reuters заявил, что в российском бюджете нет сотен миллиардов рублей, необходимых для полноценной помощи сельдереям.

На финансовую ситуацию РФ дополнительно давят расходы на войну. Дефицит федерального бюджета за январь-июль достиг 78 млрд долларов, а военные расходы могут превысить первоначальный план на 40%.