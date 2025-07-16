Убытки на сотни миллионов: экс-чиновнику Минобороны объявили подозрение

Бывшему должностному лицу Министерства обороны Украины объявили подозрение из-за убытков бюджета в крупных размерах. Речь идет о более 275 миллионах гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Следствие установило, что в 2022-2023 годах чиновник заключил восемь государственных контрактов на сумму около 3,1 млрд грн.
При этом, вопреки требованиям Постановления Кабинета Министров № 178 от 2 марта 2022 года и ст. 195 Налогового кодекса Украины, в сумму контрактов неправомерно был включен налог на добавленную стоимость.
Из-за этого государственный бюджет потерял более 275 миллионов гривен.
Указывается, что в рамках расследования предприятия уже возместили более 201 миллиона гривен.
Бывшему чиновнику Министерства обороны Украины сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, и в использовании заведомо поддельных документов. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, недавно правоохранители разоблачили чиновников Одесского горсовета, которые присвоили половину средств на погребение воинов. Общая сумма превышает 2 миллиона гривен.
Кроме того, подозрение объявили бывшему заместителю министра социальной политики из-за убытков бюджета в размере 24 млн гривен.
Также сообщено о подозрении двум должностным лицам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бывшему директору одного из частных предприятий из-за многомиллионных убытков бюджета.
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