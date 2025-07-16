Убытки на сотни миллионов: экс-чиновнику Минобороны объявили подозрение

Детали дела

Следствие установило, что в 2022-2023 годах чиновник заключил восемь государственных контрактов на сумму около 3,1 млрд грн.

При этом, вопреки требованиям Постановления Кабинета Министров № 178 от 2 марта 2022 года и ст. 195 Налогового кодекса Украины, в сумму контрактов неправомерно был включен налог на добавленную стоимость.

Из-за этого государственный бюджет потерял более 275 миллионов гривен.

Указывается, что в рамках расследования предприятия уже возместили более 201 миллиона гривен.

Что грозит

Бывшему чиновнику Министерства обороны Украины сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, и в использовании заведомо поддельных документов. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.