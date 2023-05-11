Шуляк: экологическая составляющая является одним из главных условий восстановления Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк во время конференции мирового климатического движения.

"Сейчас работа парламента сосредоточена на обеспечении обороноспособности страны и поддержке армии. Но кроме этого мы активно работаем в двух направлениях - евроинтеграция и восстановление. И для нас процесс восстановления - не только об восстановлении инфраструктуры, но и о внедрении европейских стандартов, модернизации экономики, современных требования к строительству и стройматериалам", - сказала Шуляк.

Она также добавила, что процесс восстановления должен содержать планирование на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу и обязательно учитывать экологический фактор.

"Интеграция экологической составляющей в общую политику восстановления и дальнейшего развития на законодательном уровне частично внедряется уже сейчас. Министерство восстановления уже презентовало коммуникационную платформу единой электронной экосистемы управления восстановлением DREAM, которая обеспечит единый цифровой маршрут для всех проектов восстановления с учетом всех необходимых требований, в частности экологических", - подчеркнула Шуляк.

По ее словам, парламент на уровне законодательства уже установил высокие требования к качеству строительных материалов, как требует европейский 305-регламент, ввел отказ от потенциально вредных материалов и обязательные условия энергоэффективности.

Также Шуляк отметила важную роль местного самоуправления в процессе восстановления Украины.

"На уровне городских или сельских общин можно лучше увидеть приоритеты восстановления, обеспечить синергию с позицией общества, институтов гражданского общества. В то же время центральная власть готова предоставить все рычаги для такой работы на местах", - заверила Шуляк.

По ее словам, международные партнеры готовы помогать Украине с восстановлением, в том числе брать на себя финансирование ряда инициатив в рамках Плана восстановления.

"Предложения по финансированию закреплены в Коммюнике Европейской комиссии. Там четко указано: инвестиции в стратегическую цифровую, транспорту и энергетическую инфраструктуру должны соответствовать климатическим и экологическим стандартам ЕС.

"Речь идет о том, что экономика должна быть энергосберегающей, иметь эффективное и чистое производство, сбалансированное потребление и базироваться на основе совместной ответственности, инновационности, сотрудничества, солидарности", - сказала Шуляк.

Напомним, соглашение мэров - самое масштабное в мире движение по климату и энергии. Инициатива объединяет тысячи местных органов власти, которые добровольно присоединились для достижения целей ЕС по климату и энергии.

В настоящее время движение насчитывает более 11 тыс. местных и региональных органов власти в 55 странах. На сегодня почти 300 украинских общин присоединились к этому климатическому движению.