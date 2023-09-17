Сбитый над США китайский аэростат не собирал разведывательных данных, - Милли

Он заявил, что американская разведка "с высокой степенью правдивость" считает, что аэростат не передавал Китаю тайных данных, однако аппарат на самом деле оказался "шпионским" и он имел устройства для сбора разведданных.

"Я бы сказал, что это был шпионский шар, который, как мы знаем с высокой степенью уверенности, не получал никаких разведывательных данных и не передавал их обратно в Китай", - заявил Милли.

После того, как военно-морской флот США поднял остатки аэростата со дна Атлантического океана, технические эксперты обнаружили, что его датчики во время пребывания над континентальной частью США ни разу не были активированы.

Инцидент с воздушным шаром над США

В феврале 2023 над США заметили и сбили воздушный шар-шпион. Позже Китай признал, что аэростат принадлежал ему, и он якобы не выполнял разведку. ВВС США собрали обломки сбитого аэростата в море и проводили серию расследований.

Вскоре после обнаружения воздушного шага госсекретарь США Энтони Блинкен отменил запланированный визит в Китай и совершил его только в июне. По результатам встречи госсекретарь заявил, что стороны достигли прогресса и договоренностей по некоторым вопросам.

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