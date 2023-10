Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины

При подготовке материала использовались: публикации InformNapalm, Института изучения войны, российских СМИ ("Коммерсант", The Moscow Times, Meduza), The New York Times, Bloomberg, Wall Street Journal, Politico, BBC News, Tagesspiegel, Gulagu.net военных экспертов Александра Мусиенко и Виктора Ягуна.

У россиян во время войны против Украины появился своеобразный "тренд" - генералы, которых еще вчера называли "армагеддонами" и "мясниками", брали у них интервью и чуть ли не ежедневно публиковали новости об их "подвигах", подводят свое высшее руководство и исчезают. Кого-то увольняют публично, кто просто перестает появляться в новостях и в целом информационном пространстве.

По данным волонтерского проекта InformNapalm, только за период с февраля по ноябрь 2022 года со своими должностями простились 12 генералов. Наиболее известные из них – Валерий Герасимов, Александр Журавлев, Александр Дворников и Александр Лапин. Позже к ним также присоединился Сергей Суровикин и не только.

Некоторым российским "полководцам" везет меньше и теряют они не должности, а жизнь, попадая под удары украинских военных (таких по меньшей мере 15), или погибают на территории РФ при странных обстоятельствах. К примеру, их частный самолет падает на пути из Москвы в Петербург после конфликта с Путиным.

РБК-Украина решила напомнить о самых громких и обсуждаемых случаях отстранения генералов в армии РФ за "промахи" во время полномасштабного вторжения.

Суровикин

В прошлом году украинцы узнали о существовании некоего Сергея Суровикина, тогда еще командующего Воздушно-космическими силами РФ. Суровикин "прославился" ковровыми бомбардировками мирных городов в Сирии, за что получил прозвище "генерал Армагеддон". В октябре 2022 года Путин назначил Суровикина командовать оккупационными войсками в Украине.

В тот же месяц Суровикин объявил о сдаче оккупированного Херсона и всего правобережья Херсонской области. Такое, как говорил сам Суровикин, "непростое решение" ему пришлось принять, чтобы якобы сохранить боеспособность оккупационных войск. Вероятно, такая роль "козла отпущения" была отведена Суровикину непосредственно его высшим руководством, поэтому за сдачу Херсона его публично не наказали.

Суровикин получил прозвище "генерал Амагеддон" за войну в Сирии (фото: Getty Images)

Кремль также возлагал на Суровикина большие надежды на осенне-зимний период. Перед Суровикиным, уже отличавшимся ранее беспощадными ударами по гражданским объектам, ставилась задача замучить украинцев тьмой и холодом. Однако эту битву он проиграл, ведь, несмотря на десятки ударов по электросети и веерные отключения, украинская энергетика выстояла, а официальный Киев не пошел на уступки перед Москвой.

В январе 2023 года Суровикин был снят с должности командующего оккупационными войсками. Этот пост получил начальник генштаба РФ Герасимов, а Суровикина сместили на позицию его заместителя. Такую ротацию объясняли повышением уровня руководства так называемой "специальной военной операцией" и расширением масштабов задач.

Суровикин также имел тесные связи с одиозным предводителем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным, у которого был серьезный конфликт с министром обороны Шойгу и Герасимовым. Кроме того, эксперты полагали, что Суровикина даже готовили на замену Шойгу. Он должен был получить эту должность по результатам бунта "вагнеровцев", который, как известно, громко провалился. Поддержав Пригожина в его крестовом походе против Путина и Шойгу, Суровикин фактически поставил крест на своем будущем.

После провала "вагнеровцев" Суровикин резко исчез из информационного пространства и перестал появляться на публике. Российские пропагандисты и так называемые военкоры сплетничали, что Суровикина арестовали сразу же после подавления бунта и постоянно допрашивают. Информацию об аресте подтверждали и источники Bloomberg, а The New York Times писало, что Суровикин заранее знал о планах Пригожина, но американская разведка не знает, помогал ли он в реализации. В августе поползли слухи, что его сняли с должности командующего авиацией.

Шойгу и Герасимов хотели избавиться от Суровикина (фото: kremlin.ru)

На фоне повышенного внимания СМИ к персоне Суровикина его все же показали на публике, но спустя почти три месяца после мятежа "Вагнера". В середине сентября российский "Коммерсант" опубликовал фотографии Суровикина в Алжире без военной формы, утверждая, что он там вместе с делегацией Минобороны. В "Коммерсанте" также намекали, что такая командировка может быть связана с возможной новой должностью генерала, а также уверяли, что к нему "сохраняется доверие на самом высоком уровне".

После фотографий из Алжира "генерала Армагеддона" снова никто не слышал и не видел. Но в СМИ была информация, что Суровикина избрали главой координационного комитета СНГ по противовоздушной обороне – по сути, его карьера закончилась.

По мнению военного эксперта Александра Мусиенко, за Суровикиным может стоять российская ФСБ, и именно она спасла его от тюрьмы после мятежа Пригожина. Однако сегодня он уже не имеет того влияния, которое было у него раньше.

"Когда Суровикин исчез с радаров, я думаю, это было требование Шойгу и Герасимова и повод его избавиться, потому что им было не комфортно с ним. А потом фсбшники пригрели его и нашли ему место, а также продемонстрировали, что он не отстранен и имеет возможности . Но он большого влияния там не имеет", – сказал Мусиенко в комментарии РБК-Украина.

Мизинцев

Генерал-полковник Михаил Мизинцев стал известен украинцам во время боев за город Мариуполь. Мизинцев, как и его коллега Суровикин, до войны с Украиной прославился своей жестокостью в Сирии, за что получил прозвище "сирийский мясник". Свою сирийскую тактику Мизинцев применял и в Мариуполе, где лично руководил оккупационными войсками, за что его стали называть "мариупольским мясником".

Во время боев за Мариуполь Мизинцев занимал должность заместителя командования Южного военного округа. После захвата украинского города, который стоил россиянам огромных жертв, Мизинцев был повышен в сентябре 2022 года до заместителя министра обороны РФ по материально-техническому обеспечению.

Мизинцев командовал уничтожением Мариуполя (фото: росСМИ)

Мизинцева называли любимцем Путина, но как и Суровикин, во время бунта "вагнеровцев" генерал выбрал сторону Пригожина. В конце апреля 2023 года, за несколько месяцев до мятежа, Мизинцев был уволен с должности заместителя Шойгу. Произошло это на фоне скандалов касательно обеспечения боевиков "Вагнера" боеприпасами. Уже в мае стало известно, что Мизинцев перешел работать в ЧВК Пригожина, где должен был отвечать за обеспечение.

В рамках мятежа "вагнеровцев", по мнению экспертов, Мизинцев должен был стать министром обороны вместо Шойгу. Однако судьба распорядилась по-другому. По данным WSJ, Мизинцева, как и "генерала Армагеддона", задержали сразу после провала Пригожина и с тех пор его никто слышал и не видел. На сегодняшний день точно не известно, где находится Мизинцев и что с ним.

Лапин

В список "нежелательных" в Кремле также попал генерал-полковник Александр Лапин. Сначала он командовал центральной группировкой окупантов, которая воевала на восточном направлении. В этот период Лапин отметился молниеносным бегством россиян из Харьковской области и потерей Лимана, Изюма и Балаклеи.

Российские СМИ называли Лапина рекордсменом по количеству утраченной на войне техники. Во время бегства из Харьковской области российские войска под его командованием потеряли и оставили около 300 единиц разной техники. Самым известным его фиаско стала попытка форсирования реки Северский Донец, во время него оккупанты утопили десятки танков.

Генерал Лапин стал рекордсменом по утраченной технике (фото: росСМИ)

Из-за таких поражений Лапина часто критиковали Кадыров и Пригожин, добиваясь отстранения его от должности. Осенью прошлого года Лапина все же уволили с должности командующего группировкой российских войск "Центр". Об отстранении узнали российские СМИ, но официально Минобороны РФ этого не объявляло. Однако уже в январе 2023 года Лапина неожиданно назначили руководить штабом Сухопутных войск РФ. Вероятно, из-за кадрового голода.

Стать посмешищем российский генерал уже успел и в новой должности. В мае этого года во время одного из рейдов добровольцев "РДК" и "Легиона Свобода России" в Белгородскую область генерал Лапин якобы лично руководил российскими войсками.

Пропагандисты опубликовали видео (конечно же постановочное), на котором Лапин с советским флагом на рукаве хаотически машет руками, якобы командуя солдатами, и кричит "за родину". При этом на видео было видно, что бой с ними никто не ведет и все происходит в безопасном месте. За такую "показуху" его высмеяли в соцсетях.

Мурадов

Еще один российский генерал-неудачник – Рустам Мурадов. Находясь с июля 2022 года в должности командующего Восточным военным округом, он отвечал за штурм украинского Угледара в Донецкой области.

В начале 2023 года российские войска увязли в боях под Угледаром. За три дня – с 8 по 10 февраля – оккупанты под командованием Мурадова потеряли в безуспешных штурмах 103 единицы техники, в том числе 36 танков. В этих боях украинскими войсками были уничтожены две российские элитные бригады морской пехоты – 115-ю и 40-ю.

Кроме этого, Мурадова считают причастным к еще одной провальной операции РФ, когда под Павловкой на Донбассе погибли сотни захватчиков, в том числе морские пехотинцы. Такие сокрушительные поражения под Угледаром и Павловкой стоили Мурадову должности.

"Мурадова отстранили от работы, потому что он был безумным идиотом, который мог приказать солдатам идти на верную смерть. Многие жаловались на него", – писало The Moscow Times со ссылкой на источники в армии РФ.

Дворников

В апреле прошлого года после провала плана по быстрому захвату Украины произошла перестановка в командовании оккупационных войск. Командование группировками окупантов в Украине возглавил Александр Дворников, имевший прозвище "палач Алеппо" за беспощадные бомбардировки сирийского города. Однако о назначении не объявляли публично.

Дворников командовал войсками РФ после провального наступления на Киев (фото: kremlin.ru)

Поскольку у генерала был большой опыт командования в Сирии, в российском руководстве от него ожидали результатов в битве за Донбасс. NYT со ссылкой на источники писало, что Дворников после вступления в должность попытался улучшить координацию действий российских наземных и воздушных подразделений.

Однако уже в июне, когда стало ясно, что планы Кремля по захвату всей территории Донецкой области до символического "9 мая" провалились, в СМИ появилась информация, что Дворников уже не руководит оккупационными войсками в Украине. Причиной слухов стало то, что генерал перестал появляться на публике. А уже осенью командовать оккупантами в Украине назначили Суровикина.

Герасимов

Валерий Герасимов – неизменный с 2012 года начальник генштаба РФ. В СМИ появлялась малоправдоподобная информация, что он вместе с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым якобы пытался саботировать вторжение в Украину.

Так, немецкое издание Tagesspiegel со ссылкой на слитые секретные документы Пентагона рассказывало, что Герасимов и Патрушев хотели быстро закончить войну с Украиной и не в пользу РФ, чтобы подставить Путина и захватить власть. Правдивость этой информации проверить, конечно, невозможно, поскольку Пентагон не подтверждал, что слитые документы были подлинными.

Все российские поражения на поле боя отражались и на Герасимове, но приближенность к Путину позволяет ему все еще удерживаться на должности начгенштаба. Однако с начала вторжения в Украину Герасимов успел побывать еще и в кресле командующего оккупационными войсками в Украине. Как уже упоминалось ранее, он в январе этого года сменил на этом посту Суровикина.

Герасимов возглавляет российский генштаб с 2012 года (фото: Getty Images)

После мятежа Пригожина ходили слухи, что Герасимова сняли с должности командующего оккупантами, но эта информация не подтвердилась и он продолжает появляться в командных пунктах российской армии. Именно Пригожин был самым большим критиком Герасимова в России. Пригожин в борьбе за власть обвинял Шойгу и Герасимова в проблемах с обеспечением "вагнеровцев", поражениях на фронте, требовал их отставки.

Во время войны Герасимов несколько раз ездил на оккупированные территории Украины. Во время одного из таких визитов в тогда еще оккупированный Изюм он едва не попал под удар ВСУ. Герасимов покинул позиции окупантов незадолго до удара, что спасло его, но не несколько десятков офицеров и, как писали СМИ, начальника штаба ВДВ России Андрея Симонова.

Оставаться так долго на своих должностях, по мнению генерала СБУ в отставке Виктора Ягуна, Герасимову помогает тоталитарное устройство России. Как и в Советском союзе, пояснил он РБК-Украина, оставить столь высокий государственный пост можно лишь "ногами вперед", а сейчас российскому руководству проще оставлять Герасимова при должности, чем искать замену, не вызывающую сомнений в ее лояльности.

Попов и Теплинский

С Герасимовым связана судьба другого российского генерала – Ивана Попова, командовавшего 58-й общевойсковой армией в 2023 году. В июле Институт изучения войны (ISW) узнал, что Герасимов уволил Попова с занимаемой должности за то, что тот попросил о ротации своих войск в Запорожской области.

По данным ISW, Попов на одном из совещаний сказал Герасимову, что его подразделения понесли значительные потери из-за украинского наступления. Герасимов в ответ обвинил Попова в паникерстве и шантаже высшего руководства. А когда Попов пригрозил, что доложит об этой проблеме лично Путину, то был быстро отстранен от должности, о чем он сам рассказал одному из депутатов российской Госдумы.

Еще одним мятежным генералом оказался командующий Воздушно-десантными войсками Михаил Теплинский. Он публично раскритиковал высшее военное руководство в сокрытии потерь среди российских десантников. В праздничном видеообращении ко "дню ВДВ", которое транслировал официальный телеканал российского Минобороны, он озвучил якобы реальное количество потерь. Телеканал быстро удалил видеообращение Теплинского, а сам генерал надолго исчез из информационного пространства. Вероятно, из-за цензуры со стороны Минобороны.

Это уже не первая подобная затея командующего российскими "вдвшниками". В феврале он критиковал Герасимова за масштабы российских потерь в Украине в своем обращении к так называемому "дню защитника отечества". В конце сентября один из российских "военкоров" сообщил об увольнении Теплинского, но пока эта информация не была официально ни опровергнута, ни подтверждена.

Ходили даже слухи, что Теплинского арестовывали после мятежа Пригожина из-за его связей с ЧВК "Вагнера". Однако вскоре он появился на публике и объявил о намерениях возродить 104 дивизию ВДВ и создать несколько других подразделений.

В целом за время войны РФ против Украины Теплинского уже не раз якобы отстраняли, потом снова якобы возвращали в строй, потом снова отстраняли, а затем он снова командовал войсками.

Хотя до сегодняшнего дня Теплинскому прощали все его выходки и заявления с критикой Минобороны РФ, однако, как считает Ягун, "мстительность Путина не имеет предела", поэтому с командующим российскими десантниками может повториться история Пригожина. "Ему еще вспомнят его высказывания. Пригожину вспомнили, и этому вспомнят", – отметил он.

Пригожин

Самой яркой звездой, погасшей во время войны, бесспорно стал предводитель "вагнеровцев" Евгений Пригожин, прошедший путь от "повара" до врага Путину. Он стал "новатором" этой войны, начав вербовать в "Вагнер" заключенных из российских тюрем и используя их как "пушечное мясо" на фронте.

Пригожин боролся за власть с Шойгу и Герасимовым, постоянно критикуя их стратегию ведения войны, поражения на фронте, а также обвинял в борьбе против ЧВК "Вагнера". Он создал свою мощную армию внутри РФ, в надежде, что она принесет ему больше власти, однако все пошло не по его плану.

Пригожин стал первым, кого публично ликвидировали после начала войны (фото: росСМИ)

В июне 2023 года Пригожин поднял бунт против Минобороны и Генштаба в ответ на якобы удар российской армии по тыловому лагерю "вагнеровцев". Боевики "Вагнера" под руководством Пригожина захватили штаб российской армии в Ростове-на-Дону, отвечавший за командование оккупационными войсками в Украине, после чего отправились на Москву.

Направляясь в Москву, "вагнеровцы" попутно сбили российский командный самолет, два боевых и четыре транспортных вертолета Ми-8. Однако все было зря, план Пригожина провалился.

В результате большая часть боевиков перешла в подчинение Шойгу вместе со всем вооружением и техникой, а за свою выходку Пригожин поплатился жизнью.

Вечером 23 августа в Тверской области РФ упал частный самолет, на котором находился Пригожин вместе с высшим руководством ЧВК "Вагнера". Все находившиеся на борту погибли. Как говорил в одном из интервью российский диктатор Путин, он не прощает только предательство. И именно предательством Путин называл июньский мятеж главаря "вагнеровцев". Конечно, прямых доказательств причастности Путина к гибели Пригожина нет, но, скорее всего, это была месть за "удар в спину".

К ликвидации Пригожина может быть причастен Путин (фото: Getty Images)

Не помогли Пригожину и "гарантии безопасности", которые давал ему белорусский диктатор Александр Лукашенко, якобы выступавший посредником между предводителем "вагнеровцев" и Путиным. Согласно договоренностям, Пригожин с боевиками должен был перебраться в Беларусь и продолжать там свою деятельность. Но после падения самолета Лукашенко отвергал, что обещал Пригожину любые гарантии.

"Если прямо отвечать на этот вопрос: я и не должен обеспечивать безопасность Пригожина. Это во-первых. Во-вторых, никогда в таком ключе разговор и не шел", – цитировало диктатора белорусское агентство "Белта".

Пригожин стал первым российским "полководцем", которого не просто отстранили от руля, а ликвидировали. К тому же публично. Показательно в этой истории то, что буквально на днях Путин официально поручил человеку, которого называли предателем Пригожина, собирать "добровольцев" на войну против Украины.

***

Очевидно, что высшее российское руководство не ценит своих генералов. Постоянные отставки и ротации свидетельствуют о нелучшем положении в российской армии, однако вряд ли это может дойти до восстания "обиженных" генералов против Путина. Как пояснил Ягун, нынешние российские генералы коррумпированы, полностью подчинены спецслужбам и зависимы от своего состояния, поэтому вряд ли способны на "перевороты".

Однако недовольство среди российского офицерского корпуса действительно растет, констатирует Мусиенко. По его мнению, сейчас в России ведется внутренняя борьба между ФСБ и Минобороны, в результате которой военные получают большее влияние, чем когда-либо в новейшей российской истории.

Этими процессами, как считает Мусиенко, руководит Шойгу, который, пользуясь в том числе и "обиженными" военными, хочет конвертировать это в свой потенциал для будущей политической карьеры. "То есть с одной стороны он пытается с ними расправляться, репрессировать "несогласных", а с теми, кто более лоялен, договориться, чтобы в будущем они ему пригодились и поддержали", - пояснил он.

В то же время, несмотря на частые увольнения, переводы и потери, генералов в российском офицерском корпусе все еще хватает. А если и начнется дефицит, то, как отметил Мусиенко, потери будут восполняться путем повышения офицеров с более низкими званиями.