Сборную России по футболу официально выбросили из отбора на Евро-2028
Сборная России по футболу не была допущена к участию в отборочном турнире чемпионата Европы 2028 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное письмо генерального секретаря УЕФА Теодора Теодоридиса, направленное членам организации.
В документе представлен перечень из 54 национальных ассоциаций, которые примут участие в жеребьевке квалификации Евро-2028. Российской сборной в этом списке нет.
Сама церемония жеребьевки состоится 6 декабря в Белфасте. По ее итогам команды распределят на 12 отборочных групп - по четыре или пять сборных в каждой.
УЕФА также сохранил традиционные ограничения по политическим соображениям.
В одну группу во время жеребьевки не смогут попасть такие пары команд - Украина и Белоруссия, Армения и Азербайджан, Испания и Гибралтар, Косово и Сербия, Косово и Босния и Герцеговина.
Матчи группового этапа квалификации к Евро-2028 продлятся с марта по ноябрь 2027 года, а стыковые поединки запланированы на март 2028-го.
Прямые путевки на чемпионат получат 12 победителей групп и восемь лучших команд, которые займут вторые места.
Финальная часть чемпионата Европы стартует 9 июня 2028 и пройдет на стадионах Великобритании и Ирландии.
ФИФА и УЕФА отстранили все российские сборные и клубы от международных соревнований на неопределенный срок еще 28 февраля 2022 из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Из-за санкций российская команда уже пропустила чемпионаты мира 2022 и 2026 годов, а также Евро-2024.
В октябре главный тренер сборной РФ Валерий Карпин заявлял, что надеется на возвращение команды на международную арену благодаря усилиям министра спорта РФ Михаила Дегтярева, назвав это потенциальной "главной победой".
Напомним, что ранее Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) выразил готовность заблокировать возвращение команд РФ в международные соревнования.
Эта позиция прозвучала на фоне решения Международного олимпийского комитета временно снять дисквалификацию из страны-агрессора.
В то же время, Украина последовательно выступает против допуска российских спортсменов на мировую арену.
В частности, министр иностранных дел Андрей Сибига призвал бойкотировать участие России в чемпионате мира по хоккею.
Глава МИД подчеркнул, что международные спортивные чиновники, возвращающие россиян к соревнованиям, фактически становятся соучастниками их военных преступлений.
По его словам, это касается и решений Международной федерации хоккея на льду.