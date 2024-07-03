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Бисиклета Беллингема и соло Уильямса: видео кандидатов УЕФА на гол 1/8 финала Евро-2024

Среда 03 июля 2024 12:00
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Бисиклета Беллингема и соло Уильямса: видео кандидатов УЕФА на гол 1/8 финала Евро-2024 Фото: Гол Джуда Беллингема с высоты птичьего полета (facebook.com/EnglandTeam)
Автор: Антон Федорцив

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил список претендентов на звание автора лучшего забитого мяча на первой стадии плей-офф чемпионата Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

В список номинантов традиционно попали четыре футболиста. За приз сразятся полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем, вингер Испании Нико Уильямс, швейцарский нападающий Рубен Варгас и хавбек испанской национальной команды Фабиан Руис.

Англичанин оформил настоящий шедевр на пятой добавленной арбитром минуте противостояния со Словакией. После выполнения аута Беллингем решился пробить через себя в падении из центра штрафной. Мяч затрепетал в сетке, а "Три льва" перевели матч в овертайм.

Уильямс погасил мечты сборной Грузии о камбэке третьим голом. Он получил передачу слева в атаке, продвинулся вперед и мощно пробил под перекладину. Даже "маг в воротах" Мамардашвили ничего не смог поделать с таким выстрелом испанского вингера.

В свою очередь звезда сборной Швейцарии Варгас похоронил надежды Италии на положительный результат. На углу штрафной он получил передачу Эбишера и роскошно правой уложил мяч в дальнюю девятку. Доннарумма прыгнул эффектно, но неэффективно.

Последним в подборку попал Руис. Трудолюбивый хавбек "Фурии Рохи" оказался в роли центрфорварда на старте второй половины. С новой ролью справился – головой замкнул дальнюю штангу после навеса Ямала с правого края поля.

К слову, накануне сборная Турции неожиданно обыграла Австрию в 1/8 финала Евро-2024.

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