Бисиклета Беллингема и соло Уильямса: видео кандидатов УЕФА на гол 1/8 финала Евро-2024

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

В список номинантов традиционно попали четыре футболиста. За приз сразятся полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем, вингер Испании Нико Уильямс, швейцарский нападающий Рубен Варгас и хавбек испанской национальной команды Фабиан Руис.

Англичанин оформил настоящий шедевр на пятой добавленной арбитром минуте противостояния со Словакией. После выполнения аута Беллингем решился пробить через себя в падении из центра штрафной. Мяч затрепетал в сетке, а "Три льва" перевели матч в овертайм.

Уильямс погасил мечты сборной Грузии о камбэке третьим голом. Он получил передачу слева в атаке, продвинулся вперед и мощно пробил под перекладину. Даже "маг в воротах" Мамардашвили ничего не смог поделать с таким выстрелом испанского вингера.

В свою очередь звезда сборной Швейцарии Варгас похоронил надежды Италии на положительный результат. На углу штрафной он получил передачу Эбишера и роскошно правой уложил мяч в дальнюю девятку. Доннарумма прыгнул эффектно, но неэффективно.

Последним в подборку попал Руис. Трудолюбивый хавбек "Фурии Рохи" оказался в роли центрфорварда на старте второй половины. С новой ролью справился – головой замкнул дальнюю штангу после навеса Ямала с правого края поля.