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Трехкратная олимпийская чемпионка не вернется в биатлон в 2022 году: что случилось

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Фроланд, Понедельник 05 декабря 2022 16:47
Трехкратная олимпийская чемпионка не вернется в биатлон в 2022 году: что случилось Фото: Марте Рейселанн-Ольсбу вернется в тур в 2023 году (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Союз биатлонистов Норвегии подтвердил затягивание процесса возвращения в розыгрыш Кубка мира Марте Рейселанн-Ольсбу из-за проблем со здоровьем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

31-летняя биатлонистка пропустила стартовый этап сезона 2022/23 в финском Контиолахти. Ее возвращение на биатлонные трассы ожидалось в декабре – в австрийском Хохфильцене либо французском Анси.

Однако Рейселанн-Ольсбу продолжает набирать оптимальную форму после вирусного заболевания. Трехкратная олимпийская чемпионка Пекина и действующая победительница Кубка мира борется с последствиями опоясывающего герпеса.

"Очень досадно, потому что я не такого хотела. Я желаю соревноваться с остальной командой. Но мое тело все еще далеко от нужного состояния. А здоровье прежде всего. Я сконцентрирована на сильном выступлении на чемпионате мира, и буду готовиться в необходимых объемах", – заявила норвежка.

Первый старт сезона в женском биатлоне выиграла Ханна Эберг. 27-летняя шведка триумфовала в индивидуальной гонке на 15 км. Украинские биатлонистки этап в Контиолахти провалили.

К слову, швед Понсилуома выиграл биатлонный спринт в мужских соревнованиях.

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