Трехкратная олимпийская чемпионка не вернется в биатлон в 2022 году: что случилось
Союз биатлонистов Норвегии подтвердил затягивание процесса возвращения в розыгрыш Кубка мира Марте Рейселанн-Ольсбу из-за проблем со здоровьем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
31-летняя биатлонистка пропустила стартовый этап сезона 2022/23 в финском Контиолахти. Ее возвращение на биатлонные трассы ожидалось в декабре – в австрийском Хохфильцене либо французском Анси.
Однако Рейселанн-Ольсбу продолжает набирать оптимальную форму после вирусного заболевания. Трехкратная олимпийская чемпионка Пекина и действующая победительница Кубка мира борется с последствиями опоясывающего герпеса.
"Очень досадно, потому что я не такого хотела. Я желаю соревноваться с остальной командой. Но мое тело все еще далеко от нужного состояния. А здоровье прежде всего. Я сконцентрирована на сильном выступлении на чемпионате мира, и буду готовиться в необходимых объемах", – заявила норвежка.
Первый старт сезона в женском биатлоне выиграла Ханна Эберг. 27-летняя шведка триумфовала в индивидуальной гонке на 15 км. Украинские биатлонистки этап в Контиолахти провалили.
К слову, швед Понсилуома выиграл биатлонный спринт в мужских соревнованиях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.