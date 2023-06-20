Главная звезда молодежной сборной Украины получил травму за два дня до Евро-2023
Вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик получил повреждение накануне встречи национальной команды Украины против сборной Мальты. Участие атакующего исполнителя в молодежном чемпионате Европы – под вопросом.
Об этом заявил наставник "сине-желтых" Сергей Ребров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".
Украинец почувствовал проблемы с икроножной мышцей на тренировке первой сборной в понедельник. Во вторник состояние вингера улучшилось, но перед поединком против островитян Мудрик снова почувствовал дискомфорт.
"Поэтому под большим вопросом его участие в Евро-2023. Считаю, ему решать, он очень хочет поехать. В следующих матчах, если он восстановится, поможет нашей сборной", – рассказал Ребров.
Мудрик после двух недель в рядах главной команды должен был присоединиться к украинской молодежке. Групповой этап чемпионата среди 21-летних для "сине-желтых" начнется 21 июня поединком против хорватских сверстников. Вместе с вингером "Челси" из национальной команды в молодежку должны были переехать вратарь Трубин, хавбек Судаков и нападающий Ванат.
В июне Мудрик вышел в основе сборной Украины на спарринг против Германии и матч квалификации к Евро-2024 против Северной Македонии. В первом поединке он записал в свой актив ассист, а во втором оформил 2 результативные передачи.
К слову, накануне Украина минимально обыграла сборную Мальты и закрепилась на втором месте группы C.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.