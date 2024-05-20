ua en ru
Пн, 20 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сборная Украины U-17 проиграла Сербии на старте чемпионата Европы

Паралимни, Понедельник 20 мая 2024 20:18
UA EN RU
Сборная Украины U-17 проиграла Сербии на старте чемпионата Европы Фото: Душан Макевич оформил шедевр за Сербию U-17 (x.com/FSSrbije)
Автор: Антон Федорцив

Юношеская сборная Украины уступила сверстникам из Сербии в первом туре группового этапа Евро-2024 среди 17-летних.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Евро-2024 U-17, группа A, 1-й тур

Сербия U-17 – Украина U-17 – 1:0

Гол: Макевич, 2

"Сине-желтые" пропустили необязательный гол в дебюте встречи. Макевич получил слишком много пространства на границе второй и третьей третей поля и отважился на дальний удар. Мяч по роскошной траекторией полетел прямо в девятку ворот.

Очнуться подопечные Юрия Мороза сумели не сразу. Сербская сборная вполне могла удвоить преимущество. В частности, только отчаянная игра голкипера Украины U-17 Макаренко и проблемы с техникой Цветковича спасли от второго пропущенного мяча.

До перерыва у украинской команды было минимум два момента. Удар Степанова из пределов штрафной Йованович парировал ногой. В свою очередь после обрезки защитника и передачи Оличенко нападающий "Байера" из Леверкузена отправил мяч мимо штанги.

После перерыва возможность сравнять счет упустил Редушко, на удар которого головой среагировал кипер. Сборная Украины U-17 доминировала в течение второй 45-минутки, но забить балканцам так и не смогла. Итак, на первенстве Европы "сине-желтые" стартовали с поражения.

В следующем туре команда Мороза встретится со сборной Чехии U-17. Матч состоится 23 мая. В четвертьфинал Евро-2024 выйдут две лучшие команды квартета.

К слову, ранее составили топ-5 лучших матчей сборной Украины на чемпионатах Европы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины
NEWS
РФ усиленно атакует на Покровском направлении и ищет слабые места в обороне ВСУ, - Генштаб
РФ усиленно атакует на Покровском направлении и ищет слабые места в обороне ВСУ, - Генштаб
DAILY
5 лет Зеленского. На какие болевые точки украинцев давит Россия и есть ли риски для власти страны
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина 5 лет Зеленского. На какие болевые точки украинцев давит Россия и есть ли риски для власти страны